Haftalık trafik raporu... İki kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 54 trafik kazası meydana geldi; 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Kazaların biri ölümle, 14'ü yaralanmayla ve 39'u hasarla sonuçlandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (8), yakın takip (9) ve diğer etkenler (5) olarak yer aldı.

Polis açıklamasına göre, kazalar sonucu toplam hasar miktarı yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 17, Gazimağusa 8, Girne 14, Güzelyurt 4 ve İskele 1 olarak açıklandı.

Aynı dönem içerisinde çeşitli trafik suçlarından 4 bin 168 araç sürücüsü rapor edildi.

Polis açıklamasında raporların dökümü, süratli araç kullanma (1396), tehlikeli sürüş (11), dikkatsiz sürüş (28), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (235), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (21), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (63), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (9), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (274), trafik levha ve işaretlerine uymamak (86), trafik ışıklarına uymama (5), muayenesiz araç kullanma (100), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (86), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanma (10), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanma (3), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (11), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (4), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (24) ve 1802 diğer trafik suçları olarak yer aldı.

133 araç trafikten men edilirken 11 sürücü tutuklandı.