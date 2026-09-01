Üredi: “Facialar, uyarılar görmezden gelindiğinde başlar”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, feribot faciasından derin üzüntü duyduklarını belirterek, “Facialar, uyarılar görmezden gelindiğinde başlar” dedi.

Üredi, feribot faciasının bağımsız, şeffaf ve etkin biçimde soruşturulmasını, denetim ve izin süreçlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını, daha önce yapılan şikayetlerin incelenmesini, ihmali ya da kusuru bulunan kişi ve kurumların hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukuk ve toplum önünde hesap vermesini talep ettiklerini belirtti.

Üredi, yazılı açıklamasında, hayatını kaybeden yurttaşlar için Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni eden Üredi, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplere kolaylıklar dileyerek, henüz ulaşılamayan kişilerden gelecek iyi haberleri umutla beklediklerini kaydetti.

Yaşanan facianın ardından yalnızca “Ne oldu?” sorusuna değil, “Bu olayın yaşanmaması için ne yapılmıştı?” sorusuna da yanıt verilmesi gerektiğini belirten Üredi; kamuoyunun “açık, şeffaf ve tatmin edici” biçimde bilgilendirilmesi, facianın öncesindeki denetim, izin, gözetim ve kontrol süreçlerinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasının “şart” olduğunu ifade etti.

Feribot faciasında kamuoyunun yanıt beklediği soruların açık olduğunu belirten Üredi, geminin teknik kontrolleri, seyre elverişlilik belgeleri, denetim süreçleri, bakım geçmişi, izin kararları ve hava koşullarının değerlendirilmesi gibi başlıkların aydınlatılması gerektiğini belirtti.-

“Firmaya yönelik şikayetler neden dikkate alınmadı?”

Üredi, facianın ardından söz konusu firmaya yönelik daha önce dile getirilen yolcu şikayetlerinin ilgili kurumların bilgisine ulaşıp ulaşmadığının ve ulaştıysa bu şikayetlerin incelenip incelenmediğinin, firma hakkında denetim başlatılıp başlatılmadığının, açıklama veya düzeltici işlem talep edilip edilmediğinin, yapılan denetimlerde eksiklik bulunup bulunmadığının ve varsa bunların giderilip giderilmediğinin yanıtlanması gereken bir diğer önemli konu olduğunu kaydetti.

Üredi, deniz ulaşımı gibi doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir alanda tekrar eden şikayetlerin yalnızca “yorum” olarak görülmemesi ve bir erken uyarı mekanizması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Facialar yalnızca meydana geldikleri anda değil, öncesindeki uyarılar görmezden gelindiğinde de başlar.” ifadesine yer veren Üredi, devletin ve ilgili bakanlığın sorumluluğunun “bir facia meydana geldikten sonra” soruşturma başlatmakla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Asıl sorumluluğun insan hayatını koruyacak “denetim, izin ve güvenlik mekanizmalarının zamanında, eksiksiz ve etkin biçimde” işletilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Üredi, “Eğer tüm prosedürler eksiksiz uygulanmışsa bunun belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz.” dedi.

“Eğer sistemde bir eksiklik, denetim zafiyeti, ihmal veya kusur varsa bunun da hiçbir ayrım gözetilmeksizin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz.” diyen Üredi, siyasi ve idari sorumluluğunda sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın görev alanındaki “denetim, izin, gözetim ve kontrol süreçlerinin” tüm belgeleriyle kamuoyuna açıklanmasını da talep ettiklerini kaydeden Üredi, eleştirilerde bulundu.

“Makamlar geçicidir, kaybedilen insan hayatları geri getirilemez.” diyen Üredi, olayın yalnızca “kaza” denilerek geçiştirilmesine, sorumluluğun belirsiz bırakılmasına veya gerçeklerin üzerinin örtülmesine karşı olduklarını dile getirdi.