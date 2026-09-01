"Filo Jet kaptanının belgesi 2029’a kadar geçerli"

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, FİLO JET gemisinin kaptanının kaptanlık belgesinin geçerli olduğunu belirterek, kaptanın “ehliyetsiz” veya “geçersiz belgeyle görev yaptığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında FİLO JET gemisinin kaptanının kaptanlık belgesinin geçerliliğine ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

Açıklamada, Honduras Cumhuriyeti tarafından düzenlenen kaptanlık lisansının, uluslararası denizcilik standartları kapsamında Gemiadamı Yeterlik Belgesi niteliğinde olduğu belirtildi. Belgenin geçerliliğinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kayıtlarında yer alan doğrulama kanalları üzerinden kontrol edildiği kaydedildi.

FİLO JET kaptanının yeterlik belgesiyle ilgili gerekli doğrulama prosedürünün uygulandığı belirtilen açıklamada, belgenin Honduras yetkili makamlarınca düzenlenmiş ve onaylanmış geçerli bir belge olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, kaptanın yeterlik belgesinin 30 Ekim 2029’a kadar geçerli olduğu ve 3 bin tona kadar olan gemilerde kaptanlık yapma yetkisi verdiği belirtildi.

Yapılan doğrulamanın ardından kaptanın KKTC bayraklı gemilerde görev yapabilmesine ilişkin gerekli uygunluk değerlendirmesinin de gerçekleştirildiği aktarıldı.

Limanlar Dairesi, bu nedenle kaptanın “ehliyetsiz olduğu”, “geçersiz kaptanlık belgesiyle görev yaptığı”, “belgesinin süresinin dolduğu” veya belgenin uluslararası geçerliliğinin bulunmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Belgenin geçerli olması sorumluluk değerlendirmesinden ayrı"

Açıklamada, kaptanın yeterlik belgesinin geçerli olması ile FİLO JET kazasına ilişkin adli, idari ve teknik sorumluluğun değerlendirilmesinin birbirinden ayrı konular olduğuna dikkat çekildi.

Kazanın nedenleri ile herhangi bir kişi veya kurumun kusurunun bulunup bulunmadığının, halen devam eden soruşturma ve teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü ayrıca, medya ve sosyal medya üzerinden manipüle edilmiş bilgi veya belge paylaşarak halkı bilinçli şekilde yanıltan ve infial yaratan kişiler hakkında polise şikâyette bulunulacağını açıkladı.

Müdürlük, devam eden soruşturmanın selameti gözetilerek doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.