Tatar gazetecilerle video konferansa katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazeteciler Cemiyeti ile Diplomasi Muhabirleri Derneği ve Dış Basın Birliği’nin düzenlediği video konferanslara katılarak Türkiye’nin önde gelen gazetecileri ile sohbet toplantıları gerçekleştirdi ve sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta seçimleri kazanması ile farklı bir iradenin ortaya çıktığını, iki devletliliğin tartışılmaya başlandığını, Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında artık yeni bir durum ve anlayışın söz konusu olduğunu belirterek, Rum tarafının yıllardır sürdürdüğü uzlaşmaz tutumu nedeniyle artık federasyon temelinde bir anlaşma için gerekli zeminin ortadan kalktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekten uzun yıllardan sonra, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın 50 yıllık çabasından sonra, ilk kez bu noktaya geldik. Bu çok önemlidir. Dünyada artık iki devletlilik tartışılıyor. Bizi ziyaret eden diplomatlar tezimizi dinliyor ve gerekli notları alıyorlar. Bize hak veriyorlar ancak bir uzlaşı için iki tarafın evet demesi gerektiğini söylüyorlar”.

Yıllarca devam eden müzakerelerden hiç bir sonuç alınamadığını, Türk tarafının Annan Planı’na evet dediğini, Kıbrıs Rum tarafının hayır demesine rağmen tek taraflı olarak AB’ne alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Crans Montana’da da Türk tarafının her türlü iyi niyetine rağmen karşılık alamadığını ve müzakere masasının çöktüğünü vurguladı. “Rum tarafı Doğu Akdeniz’deki zenginlikleri bizimle paylaşmak istemiyor. Bizi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapmak istiyorlar. Bizim federasyon anlayışımızla onların federasyon anlayışı çok farklıdır. Onların federasyon anlayışı, bizi azınlık statüsüne düşürmek ve zaman içerisinde Türkiye’nin garantörlüğünü ortadan kaldırmaktır”.



EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLET

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir; Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. Şartlar değişmiştir. Bölgede, daha güçlü bir Türkiye vardır. Mavi Vatan kapsamında Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin hakları söz konusudur. Biz, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet modeline dayalı bir uzlaşı istiyoruz. Enerji kaynaklarının paylaşımında ve başka meselelerde iş birliği yapılabilir ama yan yana yaşamak bu işin esasıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki halk olduğunu, İngiltere’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda egemenliği iki halka devrettiğini belirterek, Kuzey’de demokratik bir düzenin kurulduğunu, nesillerin değiştiğini ve KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşları ile güçlenerek yoluna devam ettiğinin altını çizdi.



KKTC GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de birçok yatırımın olduğunu, pandeminin sona ermesi ile turizm, yüksek öğretim ve inşaat alanlarında daha fazla yatırımın olacağına inandığını belirterek, alt yapı dönüşümlerinin tamamlayıp üst yapıyı daha üretken bir hale getirileceğini, böylece ülkeye daha fazla turist ve öğrenci çekilebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bütün bunların yapılıyor olması bizlere umut veriyor. Bizim isteğimiz, buranın refahının artırılması, ekonominin güçlendirilmesi, gençlerimize daha fazla istihdam olanaklarının sağlanması, güven içerisinde daha güzel ve kaliteli bir yaşama sahip olmaktır. Samimiyetle söylüyorum sıkıntıları aşmak için burada muazzam bir enerji var. Önümüzde sıkıntılı ve uzun bir süreç olabilir. Bize yakışan onurlu bir siyaseti savunmaktır”.



TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin her konuda Kıbrıslı Türklere destek olmaya devam ettiğini ve KKTC’deki yeni irade ile ilişkilerin daha da pekiştiğini belirterek, Kıbrıs konusunun Türkiye için bir milli dava olduğunu, Türk ulusunun yüreğinin Kıbrıslı Türklerle birlikte attığına inandığını, Türkiye’nin sağladığı güvenlik ve destek ile bugünlere gelindiğinin altını çizdi.

“Vefa ve gerçek birlikte hareket etmeyi gerektirir. Evet, biz mücadele ettik, ayakta durmayı ve varlığımızı sürdürmeyi başarabildik. Türkiye de aynı şekilde birçok fedakarlıklar yaptı. Türkiye bizim garantör ülkemizdir ve Anavatanımızdır. Bölgenin en güçlü ve lider ülkesidir. Türkiye’nin pozisyonu ve ne söylediği önemlidir. Hamdolsun ki Türkiye’nin desteği arkamızdadır ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı açıklamasında da Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere olan desteği bir kez daha ortaya konmuştur”.

Aşı konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin en zor gününde Türkiye’nin her zamanki gibi yanında olduğunu, kendi payından ayırarak KKTC’ne aşı gönderdiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaretinde Nisan ayına kadar aşıların tamamlanacağı güvencesini verdiğini ve buna bağlı olarak Kıbrıslı Türklerin de önünü görebildiğini ifade etti.



MARAŞ EKONOMİYE VE TURİZME KAZANDIRILACAK

Maraş’ın temizleme, asfaltlama ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın ekonomiye ve turizme kazandırılacağını belirterek, yasal sahiplerine iade konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Yıllardır kapalı kalan Maraş’ın sivil bir yapıya kavuşması içinde yasal çalışmaların da devam ettiğini ifade ederek, Maraş konusunda atılan adımın ezberleri bozduğunu ve bölgenin insanlığa kazandırıldığını vurguladı.