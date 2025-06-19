İran yine hipersonikle vurdu, İsrail yeni saldırı dalgası başlattı

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail çatışmasında yedinci gün. ABD'nin İsrail'e destek vererek savaşa doğrudan müdahil mi olacağı, yoksa müzakere süreci konusunda ısrar mı edeceği konusunda belirsizlik artarken çatışma da derinleşiyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı. Durum Odası'nda danışmanlarıyla görüşen Trump'ın, Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediği iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre ise ABD bu hafta sonu İran'a saldırabilir.

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada ABD'nin İran Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "yerini bildiklerini" ancak onu "şimdilik öldürmeyeceklerini" ancak İran'ın "koşulsuz teslim olması gerektiğini" yazmıştı.

Çatışmanın 6. günü yeniden bir açıklama yapan Trump, İran'ın kendisiyle temasa geçtiğini, "elini uzattığını" ancak "müzakere etmek istediğini" söyleyerek, "konuşmak için çok geç olduğunu" savundu. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de, "Netanyahu'ya devam etmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

İran ise Trump'ın iddialarını yalanlayarak, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapılarında yalvarmayı talep etmedi. Yalanlarından daha iğrenç olan tek şey, İran'ın Yüce Liderini 'ortadan kaldırmak' şeklindeki korkakça tehdididir" dedi.

İran dinî lideri Hamaney'den ise, "Siyonist rejimin Amerikalı dostlarının sahneye çıkıp böyle şeyler söylemesi, o rejimin acizliğinin ve zayıflığının göstergesidir" açıklaması geldi. Hamaney, gündüz saatlerinde Trump'a verdiği yanıtta ise "İran ulusunun teslim olacak bir ulus olmadığını" söyledi.

Öte yandan, İran ülke genelinde internet erişimini "güvenlik" gerekçesiyle kısıtladı.

İsrail, İran'ın tanksavar füzesi üretim tesisini duyurdu. İran ise İsrail'e ilk kez balistik Siccil füzesi fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siccil füzesinin ağır, uzun menzilli ve iki aşamalı olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik dün geceki saldırı sırasında da ikinci kez hipersonik Fettah füzelerinin kullanıldığını açıklamıştı.

İsrail ordusu yetklilerinden yapılan açıklamaya göre ise İran şu ana kadar İsrail'e yaklaşık 400 balistik füze ve 1000 dron (İHA) fırlattı.