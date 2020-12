Sütek Laboratuvarı yeterlilik testini geçti

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Laboratuvarı’nın, Almanya’da yapılan analiz yeterlilik testini ‘‘başarılı’’ bir şekilde geçtiği bildirildi.

SÜTEK tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, ‘‘SÜTEK Laboratuvarı, her yıl yaptırmakta olduğu Analiz Yeterlilik Testlerini (Proficiency Test) bu yıl da Almanya’da bulunan Uluslararası Akredite DRRR Laboratuvarı (German Reference Office for Proficiency testing and Reference materials) ile işbirliği içerisinde 6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir’’ denildi.

Açıklamada ayrıca, SÜTEK Laboratuvarı’nda yapılan analizlerin, performans değerlendirmesi raporunda ‘‘Performans Başarılı’’ sonucu alındığı da ifade edildi.