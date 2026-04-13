Susturma operasyonu

Serap KARAMAN

Sosyal medya platformlarında “telif hakkı” gerekçesiyle başlatılan siber saldırılar, gazeteciler, medya kuruluşları, içerik üreticileri ve siyasetçileri hedef alarak büyüyor.

Hayat pahalılığına karşı genel grev süreciyle birlikte yoğunlaşan müdahalelerde çok sayıda hesap kapatıldı, canlı yayınlar durduruldu, geçmişe dönük içerikler silindi ve belirli içeriklerin hedef alınması dikkat çekti.

Özellikle “Juju” ve grevle ilgili paylaşımların toplu şikâyet yöntemiyle kaldırıldığı ortaya çıkarken, YENİDÜZEN’in Facebook hesabından yalnızca bir günde bu ifadeyi içeren 16’dan fazla içerik ve haber silindi.

YENİDÜZEN Haber Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre Hindistan merkezli Aiplex Software Pvt Ltd isimli şirketin bu süreçte rol aldığı ve içerik kaldırma işlemlerinde adının geçtiği tespit edildi.

Söz konusu şirketin “itibar yenileme” kapsamında farklı paketlerle hizmet sunduğu, sosyal medya içeriklerinin kaldırılması, kriz yönetimi ve dijital görünürlüğün şekillendirilmesi gibi işlemler için yüksek meblağlar talep ettiği ortaya çıktı.

Yaşananların medya üzerinde baskı yaratarak otosansüre yol açabileceği ve aynı zamanda “itibar temizleme” amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

“Juju”, “siber saldırı” ve grev içerikleri hedefte

Sosyal medya üzerinden yürütülen siber saldırılarda belirli içerikler hedef alınıyor. Özellikle “Juju, “siber saldırı” hükümet ve grevle ilgili paylaşımların toplu şikayet yöntemiyle tek tek kaldırılırken YENİDÜZEN’in Facebook hesabından yalnızca bir günde “Juju” ifadesi yer alan geçmişe dönük 16 içerik kaldırıldı.

Aylık 50 bin dolarlık anlaşma

YENİDÜZEN’in yaptığı araştırmaya göre, Hindistan’da faaliyet gösteren profesyonel bir “itibar yenileme” ekibiyle anlaşma yapıldı. Aiplex Software Pvt Ltd isimli şirketin bu süreçte aktif rol aldığı ve içerikleri şikayet eden kişi kısmında şirket ismi görülüyor. Söz konusu anlaşma kapsamında aylık ortalama 50 bin dolar ödeme yapıldığı düşünülürken, şirketin sunduğu hizmetler arasında, işin kapsamına göre değişen ücretlendirme dikkat çekti. “Gözetim ve yorum yönetimi” hizmeti için aylık 1000-3000 dolar talep edilirken, Google sonuçlarını şekillendirme ve PR çalışmaları için 3000-10000 dolar arası ücret istendiği belirlendi.

Sosyal medya içeriklerinin kaldırılması ve kriz yönetimi hizmetlerinin ise 10000-25000 dolar arasında değişiyor.

Tüm bu hizmetlerin bir arada sunulduğu kapsamlı paketlerde ise negatif içerik kaldırma, Google sonuçlarını temizleme, medya yerleştirmesi yapma, sahte hesap silme ve 7/24 kriz yönetimi gibi işlemlerin yer aldığı, bu paketlerin aylık 50 bin dolardan başlıyor.

“Amaç otosansür ve itibar yenileme”

Yapılan müdahalelerin iki temel amacı olduğu düşünülüyor. Bunlardan ilkinin medya çalışanları üzerinde baskı oluşturarak otosansüre yol açmak, diğer amacın ise hedef alınan kişi ya da yapılar için “itibar yenileme” sürecini yürütmek.

Kanal SİM’in Youtube hesabı kapatıldı

17 yıldır yayın hayatına devam eden Kanal Sim’e 26 Şubat tarihinde herhangi bir ön bildirim yapılmadan Youtube hesabı kapatıldı. Kararın toplu şikayet ve spam saldırısının ardından başladığı ortaya çıktı.

Birkaç satırla yapılan açıklamada ise “spam, aldatıcı uygulamalar ve dolandırıcılık” gibi muğlak ve içi boş ifadeler öne sürülerek; hangi içeriğin ne şekilde ihlal oluşturduğu somut biçimde bildirilmedi. Bu kapsamda yapılan resmi itirazlar ise karşılıksız bırakıldı.

YENİDÜZEN’in haber ve videoları kaldırıldı

“İtibar temizleme” süreci kapsamında çok sayıda medya kuruluşunu hedef alan siber saldırılar, YENİDÜZEN gazetesine de yöneldi. Bu çerçevede birçok haber ve video, “telif hakkı” gerekçesiyle sosyal medyadan kaldırıldı. Aiplex Software Pvt Ltd tarafından yürütülen operasyonlarda, şirketin Hindistan merkezli olduğu ve aylık 50 bin dolar karşılığında hizmet verdiği ortaya çıktı.

İçeriklere yönelik müdahalelerin ardından saldırılar kişisel hesaplara da uzandı, YENİDÜZEN gazetesi web editörü Hüseyin Özbarışcı’nın hesabı askıya alındı.

Gazeteciler, medya kuruluşları ve siyasetçiler hedefte

Gazeteciler, medya kuruluşları ve sosyal medya içerik üreticilerine yönelik siber saldırılar genişleyerek devam ediyor. Çok sayıda hesap kapatılırken, geçmişe dönük içeriklerin de silinmesi dikkat çekti.

Gazeteciler Birliği’nin “Organize siber saldırı” duyurusu sosyal medyadan kaldırıldı. Mustafa Alkan’ın önce canlı yayınları kaldırıldı, ardından sosyal medya hesapları kapandı. Kıbrıs Postası ve Haber Kıbrıs’ın canlı yayınlarına yönelik müdahaleler yapılırken, Genç TV’nin bazı yayınları da kaldırıldı. Haber paylaşımı yapan web editörlerinin hesapları askıya alındı. Bugün Kıbrıs gazetesinin geçmişe dönük içerikleri de sosyal medyadan silindi.

Hesaplar kapatıldı, içerikler silindi

MYK Haber’in Instagram hesabı kapatıldı, içerikleri silindi, editörlerin kişisel hesaplarına kısıtlama getirildi. Sosyal medya içerik üreticisi Serdinç Maypa’nın hesabı kapatıldı. İsmi henüz açıklanmayan bir milletvekilinin hesabı kırıldı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın 20’den fazla gönderisi silinirken, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da birçok paylaşımının kaldırıldığı öğrenildi.