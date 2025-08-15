Suçlamaları kabul etmedi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 100 gram toz madde, 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain ile ilgili tutuklanan Ç.A, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili şahadet veren polis çavuşu Mehmet Sevinç mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Ağustos tarihinde Ortaköy’de okaliptüs ağaçlarının altında atıl bir şekilde bırakılan araçta uyuşturucu olduklarına dair bilgi aldıklarını ve Kod Bin Operasyonu düzenlediklerini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında pusu görevine başladıklarını, 14 Ağustos’ta zanlının araçla olay yerine geldiğini ve anahtarla ağaçların altındaki aracı açıp içeri girdiğini kaydetti. Polis, zanlının, aracı kilitlediği için makul güç kullanılarak tutuklandığını açıkladı.

Polis, aracın içerisinde uyuşturucu görülmesi üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının bu kez de elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalışırken, yere düştüğünü ve kısa süre sonra yakalandığını belirtti. Polis, araçta ve bagajda yapılan aramada 100 gram uyuşturucu olduğu düşünülen toz madde, 580 gram hintkeneviri, 450 gram kokain, hassas terazi, 3 bin 215 TL ve 640 Euro, cam kavanoz bulunarak, emare alındığını kaydetti Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirerek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.