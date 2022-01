Sosyal Sigortalar’a yeni borç: Maaş ödemesi için 70 milyon TL borçlanma!

Kıb-Tek’in ardından Sosyal Sigortalar Dairesi de borçlandırıldı.

Mali açıdan ciddi sıkıntı yaşayan Sosyal Sigortalar Dairesi, ‘maaş ödemelerinde sorun yaşamaması’ gerekçesiyle 70 milyon TL daha borçlandırılıyor.

Bakanlar Kurulu, Daire’nin Kıbrıs Kapital Bank’ten yüzde 22.86 faiz oranı ile 50 Milyon TL, Yakın Doğu Bank’tan ise %27 faiz oranı ile 20 Milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesap kullanması karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararda şöyle denildi: Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan 7/2022 ve 8/2022 sayı ve 20.1 .2022

tarihli Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi kararları ve Borç Yönetim Komitesi'nin 3/2022 sayı ve 20.1.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi 'nin maaş ödemelerinde sorun yaşanmaması için Kıbrıs Kapital Bank bünyesinde Reffaiz %14.86+%8=%22.86 faiz oranı ile 50 Milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesap kullanılmasına , keza Yakın Doğu Bank bünyesinde %27 faiz oranı ile 20 Milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesap kullanılması, her iki banka için oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine, her iki banka için Borç Senedi'nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından imzalanmasına ayrıca her iki banka için söz konusu borca Devlet Kefalet Senedi verilmesine karar verdi.