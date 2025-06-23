Sol Hareket ve YKP, Brüksel’e Ziyaret Gerçekleştirdi

Sol Hareket’i temsilen Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri Lema Gözay ile YKP Dış İlişkileri Sekreteri Halil Karapaşaoğlu, AKEL’in daveti üzerine 10–13 Haziran tarihleri arasında Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, 11–12 Haziran tarihlerinde Avrupa Parlamentosu’nda Sol Grup (The Left) tarafından düzenlenen “İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinden 80 Yıl Sonra: AB’de Barış ve Kolektif Güvenliğin İnşası” başlıklı panele katılım sağlandı.

Panelin ardından, heyetteki temsilciler Gözay ve Karapaşaoğlu, AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Georgiou ile bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün derinleşen kolonizasyon politikaları ve Kıbrıslı Türk toplumunun yurtsuzlaştırılma süreçleri hakkında güncel bilgiler aktarıldı. Bununla birlikte, başta Halil Karapaşaoğlu’nun vicdani ret davası olmak üzere, Sol Hareket üyelerine yönelik “yapmasanız da suç işlemeyi düşündünüz” içerikli davalar hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde sürdürdüğü kolonizasyon politikalarına karşı örgütlü mücadelenin hem Kıbrıs’ın her iki tarafında hem de uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Karapaşaoğlu tarafından yerleşimci kolonyalizme karşı mücadelenin etkinliğini artırmak adına ortak stratejilerin geliştirilmesinin hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü bir fırsata çevirerek kendi iktidarlarını pekiştirmeye çalışan her iki toplum liderliğinin, hem ciddi bir zaman kaybına neden olduğu hem de topluma ekonomik zorluklar dayattığı dile getirildi. Kıbrıslırum liderliğinin Kıbrıs’ın güneyini emperyalist güçler için bir sıçrama tahtası haline getirmesinin yalnızca bölge halkları için değil, tüm Kıbrıslılar için bir tehdit oluşturduğu ve buna karşı da ortak mücadelenin sıklaştırılması gerektiği belirtildi.

Temaslarını tamamlayan temsilciler, 13 Haziran tarihinde adaya geri döndü.