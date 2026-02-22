Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmeden önce dinlemenin önemine vurgu yapan bir paylaşımda bulundu.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sokağın sesini dinliyorum ve emin olun ki duyuyor, anlıyorum! İfadelerini kullandı.

Paylaşım şu şekilde:

“Dinlemek...

Konuşmak önemlidir. Ama benim için dinlemek her zaman daha önemlidir.

Bazen tam da fotoğrafta olduğu gibi (Lefkeliler çok iyi hatırlar) ne düşünüyorsa onu söyleyenleri dinlersiniz. Ne söylerse söylesin, dinlemek büyük keyif, büyük zenginliktir.

Bazen de dinler, duyar, anlar ama aslında duyduğunuzdan ve anladığınızdan başka şeylerin anlatılmak istendiğini bildiğiniz için biraz daha derinlere inersiniz. Açıkçası çok da keyifli değildir ama zorunluluktur!

Sn. Hristodulidis ile gerçekleşecek görüşmemiz öncesinde güneyden, kuzeyden çok açıklama geldi. Sabırla, soğukkanlılıkla dinliyorum. Gerektiğinde derinlerine de inerek düşünüyorum.

Ama bilinsin ki en çok sokağı dinliyorum. Çocukları, gençleri, yaş almış, deneyim biriktirmiş olanları ve herkesi. Kulağım en çok onlarda. Bu ülkeyi, bu toprakların çocuklarını sevenlerde, sorunların çözülmesini isteyenlerde.

Sabır ve soğukkanlılık açıklamalarla ilgili. Yeni denilebilecek çok fazla bir şey yok zaten. O yüzden yıllar içinde gelişen sabır ve soğukkanlılığa devam.

Kararlılık ise sokak kaynaklı.

Ne kadar çok ses olursa olsun...

Sokağın sesini dinliyorum ve emin olun ki duyuyor, anlıyorum!”