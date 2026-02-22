Gündem yine “peşkeş protokolü”

Meclis Genel Kurulu, yarın “Türk Telekom'a peşkeş protokolü” olarak bilinen 'Fiber Optik Protokolü’ gündemiyle toplanacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yasama göreviyle saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul, TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam edecek.

Hatırlanacağı üzere bahse konu protokol hafta başı da Meclis’in gündemine gelmiş, muhalefet milletvekillerinin kürsüde, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin ise Meclis önünde sergilediği direnişin ardından geçirilememişti.

Öte yandan gündemde ayrıca, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.