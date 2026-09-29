“Siz iktidara gelmek değil, yeniden seçilebilme telaşındasınız”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve karma oyun kaldırılmasını içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı görüşmek üzere “olağanüstü” toplandı.

Genel Kurul’da ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Hükümete mensup vekillere seslenerek, “Beklediğiniz gün geldi. Seçime sadece 68 gün kala, karma oyun kaldırılmasıyla ilgili Genel Kurulu topladınız. Çok yoruldunuz, çok uğraştınız, çok büyük endişelere kapıldınız… Beklediğiniz gün geldi” dedi.

İncirli, “Seçim aslında çok önce olmalıydı. Halkın arzusu da bu yöndeydi. Oralı olmamaya çalıştınız. Nihayetinde, seçime 68 gün kala karma oyun kaldırılmasını genel kurulun gündemine getirdiniz” ifadelerini kullandı.

“Bu yasa CTP’nin de UBP’nin de değildir; halkındır”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, söz konusu değişikliği geri gönderme nedenine işaret eden İncirli, “Sayın Cumhurbaşkanı seçime bu kadar az süre kala böylesi önemli bir değişikliğin yapılması doğru değildir demişti. Çok haklıydı. Bu yasa UBP’nin de CTP’nin de malı değildir. Bu yasa seçmenin iradesinindir. Bu yasa halkın malıdır” şeklinde konuştu.

“Siz iktidara gelmek değil, yeniden seçilebilmek istiyorsunuz”

İncirli, Ünal Üstel Hükümeti’ne seslenerek, “Siz iktidara gelmek için değil, yeniden seçilebilme telaşıyla seçime 68 gün kala bu değişikliği yapmak için genel kurulu olağanüstü topladınız. İster karma kalksın ister kalkmasın, bu seçimin sonucu değişmeyecektir” dedi.

“Seçmen kararını vermiş durumdadır” vurgusunu yapan İncirli, “7 Aralık sabahı siz burada olmayacaksınız. Yurttaş 7 Aralık sabahı derin bir nefes alacak. Yeni bir döneme başlayacağız. Sizin yaptıklarınızın, bu ülkeye verdiğiniz hasarın sonu gelecek artık. İnsanların sizden tek bir beklentisi kaldı, gölge etmeyin” ifadelerini kullandı.

“Bürokratlara çağrım, hukuka aykırı herhangi bir karara imza atmayın”

İncirli, şöyle devam etti:

“Yaptıklarınız bununla da sınırlı kalmıyor. Giderayak, 5 yıl boyunca yaptığın gibi, tamamen plansız, adaletsiz, kendi siyasi geleceğiniz için pek çok iş yapıyorsunuz. Hızlandırıyorsunuz. Gözünüzü yeniden seçilebilme uğruna ne kadar kararttığınızın herkes farkında.”

Bürokratlara seslenen İncirli, “Buradan bürokratlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Dürüst insanlar sizin bu yaptıklarınızdan çok rahatsızdır. Bürokratlara çağrım, hukuka aykırı herhangi bir karara imza atmayın. Seçim yasakları başlayınca, sizin yaptığınız işkenceler son bulacak. Çok az kaldı. Bu yolsuz, usulsüz, sahtekar işlerin hep birlikte sonunu getirecek insanlar. Değişim yaşanacak” şeklinde konuştu.