“Halk sağlığı seçim malzemesi yapılamaz!”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Serman Yiğit, Sağlık Bakanlığı’nın 90 kişiyi “geçici sağlık çalışanı” adıyla işe alım kararına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Yiğit, seçim yasaklarına bir hafta kala yalnızca iki günlük başvuru süresi tanınarak yapılan istihdamın, “seçime yönelik yandaş istihdamı” olduğunu ifade ederek, uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Söz konusu münhalin UBP-DP Hükümeti’nin seçimi kazanmak uğruna kamu kaynaklarını seferber ettiğinin göstergesi olduğunu ileri süren Yiğit, kamu hizmetine istihdam edildiği halde görev yerine gitmediği ve kamudan maaş aldığı iddia edilen yaklaşık 70 kişiyle ilgili talep ettikleri araştırma ve soruşturmanın da henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Yiğit, söz konusu kişilerin kamu maliyesine yük oluşturmaya devam ettiğini belirterek, hükümeti kamu kaynaklarını seçim kazanmak uğruna israf etmekle eleştirdi.

“Sağlık hizmetlerinin niteliği düşüyor”

Sağlık alanında torpil ve liyakat dışı yöntemlerle istihdam yapılmasının yalnızca fırsat eşitliği ve adalet ilkelerini zedelemediğini belirten Yiğit, bu uygulamaların kamu maliyesine ek yük getirdiğini ve sağlık hizmetlerinin niteliğini düşürerek halk sağlığını riske attığını ifade etti.

Sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacının seçim hesaplarına göre değil, nitelik, liyakat ve kamu yararı gözetilerek karşılanması gerektiğini vurgulayan Yiğit, kamuda işe girmenin yolunun siyasi bağlantılardan geçemeyeceğini kaydetti.

Yıllarca eğitim alan ve sınavlara hazırlanan gençlerin emeğinin “acil personel ihtiyacı” gerekçesiyle seçim hesaplarına feda edilemeyeceğini belirten Yiğit, kamu sağlığının da bu süreçte riske atılmaması gerektiğini ifade etti.

“Sınav ve şeffaf değerlendirme süreci işletilmeli”

KTAMS olarak Sağlık Bakanlığı’nı söz konusu karardan derhal vazgeçmeye çağıran Yiğit, personel ihtiyacının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınav ve şeffaf değerlendirme süreciyle karşılanmasını istedi.