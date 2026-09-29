“Karma oy demokrasiye ihanettir”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen ve karma oyun kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı görüşüyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada karma oyun kaldırılmasına ilişkin partisinin tutumunu açıkladı.

Arıklı, YDP’nin Meclis’e girdiği ilk günden itibaren karma oyun kaldırılması için mücadele verdiğini belirterek, 2016 yılında partinin kuruluşunda yayımlanan manifestoda da karma oy uygulamasının “demokrasiye darbe vuran” bir uygulama olarak değerlendirildiğini söyledi.

Parti olarak karma oyun kaldırılması amacıyla Meclis’e iki kez önerge sunduklarını ifade eden Arıklı, o dönem diğer partilerin kendilerine seçimlere daha uzun süre olduğunu ve konuyu gündeme getirmek için erken olduğunu söylediğini aktardı.

Karma oyun kaldırılmasına ilişkin yasanın seçime 68 gün kala Meclis gündemine gelmesini eleştirenlere de yanıt veren Arıklı, “Ha 60, ha 90, ha 360 gün önce veya sonra olması ne fark ediyor? Zamanlamanın çok da bir önemi yok” dedi.

“Karma oy simsarları türedi”

Karma oy uygulamasının başlangıçta farklı partilerden adayların Meclis’e seçilmesini sağlamak amacıyla ortaya konulduğunu belirten Arıklı, uygulamanın zaman içerisinde siyasi partiler ve demokrasi açısından sorun yaratan bir araca dönüştüğünü savundu.

Arıklı, bazı milletvekili adaylarından para karşılığında karma oy listelerine alınma vaadinde bulunulduğunu öne sürerek, “Karma oy simsarları türedi” dedi. Bu durumun “demokrasiye ihanet” olduğunu ifade etti.

Karma oyun kaldırılmasına Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de onay verdiğini belirten Arıklı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünmesi halinde yasayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderebileceğini söyledi.

“Karma oy tarihe gömülmüş olacak”

Arıklı, yasanın Meclis’ten oy çokluğuyla geçerek Resmi Gazete’de yayımlanacağını ve bunun ardından karma oy uygulamasının sona ereceğini savundu.

YDP olarak karma oyun kaldırılmasına destek vereceklerini belirten Arıklı, “Keşke oy birliği olsa ama bu yasa oy çokluğuyla Meclis’ten geçip Resmi Gazete’de yayımlanacak. Karma oy tarihe gömülmüş olacak” dedi.

Arıklı, YDP’nin temel ilkeleri doğrultusunda karma oyun kaldırılmasına “evet” diyeceğini açıkladı.