“Pazarlık, sahtekarlık ve usulsüzlük asla yapmadık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, hem parti içi hem de koalisyon içerisinde “asla pazarlıklar yapmadıklarını” söyledi, “Hiçbir zaman sahtekar veya usulsüz bir adım atmadıklarını” iddia etti.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Üstel, “UBP içerisinde pazarlıklar olduğu” yönündeki eleştirilere, şöyle yanıt verdi:

“12 Mayıs 2022’de güven oyu aldıktan sonra Meclis’ten bugüne kadar bir tarih yazdık. Kimisini oy birliği, kimisini oy çokluğuyla 370 yasa geçirdik. Hiç pazarlık yaptığımızı gördünüz mü? “

“Hiçbir zaman sahtekar ve usulsüz bir şey yapmadık” diyen Üstel, “Veremeyeceğimiz hesap yoktur” ifadelerini kullandı.