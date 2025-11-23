“Siyasal İslam’a teslim, yasa tanımayan hükümetin kutlamasını kabul etmiyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiği 24 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde saat 9.15’te eylem düzenleneceğini duyurdu.

Yazılı yapılan açıklamada, “24 Kasım’da nitelikli, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısı mücadelesi veren öğretmenlerimizi tehdit eden, baskı yapan, hakkında soruşturma açıp cezalandırmaya çalışan, itibarsızlaştıran, değersizleştiren, haklarını gasp etme çabası içinde olan Siyasal İslam’a teslim, Anayasa, yasa tanımayan UBP-DP-YDP hükümeti ve Eğitim Bakanlığının öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.