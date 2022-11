Sinemada renklerin buluşması Queer Wave,10 gün boyunca Lefkoşa’da esecek

Murat OBENLER

Pandemi sürecinde verdiği aradan sonra Queer Wave festivali 3.’sü kez 25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında kapılarını sinemaseverlere açıyor.

21 Kasımda Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşen tanıtım ve Flee filminin de gösterildiği ısınma buluşmasından sonra 25 Kasım’da Theatro Polis OPAP(ana mekan)salonunda seyircisiyle buluşmaya hazırlanan festival renkli içerikleri, renkli atmosferi ve renkli seyircisi ile benzerlerinden ayrılıyor.

Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere 46 kısa ve 16 uzun metraj filmlerden oluşan gösterimler (Kıbrıstan da 5 film gösterilecek) yanısıra birçok da yan etkinlik ile yine kendinden söz ettirecek festival yine yerel queer sanatçılarına da bir eylem alanı açmış olacak.

LGBTQ+ seyircisinin film ekipleriyle filmleri de tartışabilecekleri festival Kıbrısta bu alandaki öncülüğünü de yine gösterecek.

Amaç LGBTQ+ topluluğu ve arkadaşlarının ifade özgürlüğünü teşvik etmek

Sinemanın büyük sahnesine çok fazla çıkamayan filmlerine bir alan açmak, LGBTQ+ topluluğu ve arkadaşlarının ifade özgürlüğünü teşvik etmek amacıyla yola çıkan festival bir yandan bu misyonu yerine getirirken bir yandan da diğer queer film festivallerine de katılarak dünya ile Kıbrıs queer festivalleri arasında bir köprü görevi görüyor.

Festivalin ana mekanı Theatro Polis OPAP olacak

25 Kasım-1 Aralık arası festivalin ama mekanı olan Theatro Polis OPAP’da yer alacak festival 2 Aralıkta Ara Bölgedeki Goethe-Institut Cyprus ve 3 Aralıkta Kuzey Lefkoşa’daki Shakespeare House’de sürecek. Paralel etkinlikler ise yeni açılan queer mekanı Sessions (6 Sapfous Street) yer alacak. Geniş program web sayfasında (queerwave.com) yer alacak olup festivali Facebook, Instagram ve Twitter: @queerwavecyprus üzerinden de takip edebilirsiniz.

Festival,The Youth Board of Cyprus, The Representation of the European Commission in Cyprus, The European Parliament Office in Cyprus,NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation],Theatro Polis OPAP,The Rialto Theatre,Sessions,Goethe-Institut Cyprus,British Council,The Embassies of Finland, Italy, Spain, Belgium and the United States of America,The British and Australian High Commissions,UNFICYP,Queer Collective CY ve Accept – LGBTI Cyprus tarafından desteklenmektedir.

Uzun Metraj film Programı

-THE BLUE CAFTAN(YÖN:MARYAM TOUZANI, 118', 2022, FR, MOR, BEL, DEN, FRI 25 NOV 19:00, THEATRO POLIS – NIMAC

-TILOS WEDDINGS(YÖN:PANAGIOTIS EVANGELIDIS, 74', 2022, GR, SAT 26 NOV 15:00, THEATRO POLIS – NIMAC

-SUBLIME(YÖN: MARIANO BIASIN, 100', 2022, ARG, SAT 26 NOV 17:00 NIMAC

-LOLA(YÖN:LAURENT MICHELI, 90', 2019, BEL, FRA,SAT 26 NOV 19:00 NIMAC

-GIRL PICTURE(YÖN:ALLI HAAPASALO, 100', 2022, FIN,SAT 26 NOV 21:00– NIMAC

-METAMORPHOSIS(YÖN:J.E.TIGLAO,98',2019,PHILIPPINES,SUN 27 NOV 15:00-NIMAC

-WILDHOOD(YÖN: BRETTEN HANNAM, 108', 2021, CAN, SUN 27 NOV 19:00– NIMAC

-THE MAN WITH THE ANSWERS(YÖN: STELIOS KAMMITSIS, 80', 2021, CYP, GR, ITA

SUN 27 NOV 21:00– NIMAC

- SEDIMENTS(YÖN: ADRIÁN SILVESTRE, 89', 2021, SPAIN, MON 28 NOV 19:00-NIMAC

-NELLY & NADINE(YÖN:MAGNUS GERTTEN,92',2022,SWE,BEL,NOR,TUE 29 NOV 19:00 - NIMAC

-SHALL I COMPARE YOU TO A SUMMER'S DAY?(YÖN: MOHAMMAD SHAWKY HASSAN, 66', 2022, EGYPT, LEB, GER,WED 30 NOV 19:00-NIMAC

-TEOREMA(YÖN:PIER PAOLO PASOLINI, 98', 1968, ITALY,THU 01 DEC 19:00- NIMAC

-THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT(YÖN: RAINER WERNER FASSBINDER, 124', 1972, GERMANY, FRI 02 DEC 21:00 @ GOETHE-INSTITUT CYPRUS

-VICTIM(Yön:BASIL DEARDEN,100',1961,UK,SAT 03 DEC 19:00- SHAKESPEARE HOUSE(Kuzey Lefkoşa)

-FIRST TIME [THE TIME FOR ALL BUT SUNSET- VIOLET](Yön:NICOLAAS SCHMIDT, 49', 2021,SUN 04 DEC 21:00,SESSIONS