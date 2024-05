“Sinema plastik bir formdur ve öldü, tiyatro ise organiktir ve bana hayatı hatırlatıyor”

Murat OBENLER

Ünlü oyuncu John Malkovich, Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnelediği oyun yanı sıra Lefkoşa’daki THOC’da gerçekleştirilen “Open Talk” etkinliği ile de gazeteciler, sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya geldi. Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali Direktörü Alexander Weinstein'ın sorularını cevaplayan Malkovich son bölümde de seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Kariyeri ve yaşamı başta olmak üzere aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu birçok konuda kendisine sorulara kahvesini yudumlayarak sakin bir şekilde cevap veren Malkovich verimli bir buluşma olan etkinlik için festival organizatörlerine çok teşekkür etti.

Malkovich: “Kafamda çok şeyin döndüğü bir kişi değilim. Ben derin bir insan değilim. Ancak pek çok insanın sahip olmadığı bir yeteneğimin de olduğunu kabul ediyorum, yeteneğim ile şu anda bulunduğum yerdeyim ve yaptığım iş için çok faydalıdır. Yaşam için de çok kötü değil."

“Sanatçıların projelerinin iptal edilmesine inanmıyorum. Sanatın iptaline karşıyım.”

Bir soru üzerine Malkovich,“Ben sanatçıların projelerinin iptal edilmesine inanmıyorum. Sanatın iptaline karşıyım. Ben hayatımın her yılında dünyaya savaş veren bir ülkedenim. Neden iptal edilmiyorum?” Dünyadaki savaşlarla ilgili sorulara yönelik usta oyuncu,“Savaşın tarihi, başlangıcı ve yaşananlar gazetecilerin değil tarihçilerin konusu olmalıdır. Gazeteciliğin tarihin ilk taslağı olduğunu söylüyorlar. Ben de bekleyip kitabı okuyacağım diyorum. Buradan gazetecilik karşıtı olduğum anlaşılmasın çünkü onlar sahip oldukları bilgilerle çalışıyorlar. Ancak bilginin kalitesi dünyadaki her vatandaşı ilgilendirmelidir” diye ekledi.

“Batılı toplumlar aslında belli bir seviyeye kadar suçluluk kavramı üzerine inşa edilmiş durumdadır”

Hayatta herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulduğunda Malkovich, "Evet. Suçluluk gibi pişmanlık da hayatın önemli bir bileşenidir. Batılı toplumlar aslında belli bir seviyeye kadar suçluluk kavramı üzerine inşa edilmiş durumdadır” dedi.

“Ben tiyatroda büyüdüm. Tiyatro benim evim. Tiyatro bana hayatı hatırlatıyor.”

Bu kadar başarılı bir sinema kariyerinden sonra neden tiyatroya döndüğü sorulduğunda Malkovich, tiyatronun onun evi olduğunu söyleyerek şunları ekledi : “Sinema daha çok saksafoncu olmamla biliniyordum. Ama piyano çaldım. Yani ikisi de müzik ve hala müzik. Ama gerçekte yaptığım şey bu değil. Sinemada en azından harika, son derece ilginç insanlarla çalışma fırsatım oldu. Ve bunu çok takdir ediyorum. Ve öyle kalacak. Ama ben tiyatroda büyüdüm. Ben de bunu seviyorum. Tiyatro bana hayatı hatırlatıyor. Tiyatro organiktir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu akşam izleyeceğin gösteri dün gece izleyeceğin gösteri değildir. Dün gece izlediğin gösteri tek bir yerde ancak anılarında olur” diye konuştu.

“Sinema plastik bir formdur ve bu yaşamak değil. Her an tamamıyla manipüle ediliyor. Benim bunun sürmesine ihtiyacım yok”

Malkovich sinemayı "plastik bir formdur" olarak tanımladı ve “Bu yaşamak değil. Öldü. Her an tamamıyla manipüle ediliyor. Her atışın uzunluğu, sonuca ulaşmadaki her nota eşlik eden her şey. Sinemada harika bir güzellik var ve bazı insanlar bunun kalıcı olmasını seviyor. Benim bunun sürmesine ihtiyacım yok. Orada birçok şey soluyor. Akropolis'te mutluyum. Artık var olmayan medeniyetler, diller ve kültürler var. Hayattaki olağanüstü kalitenin mutlaka kalıcılık olduğuna inanmıyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum" diye cevabını sonlandırdı.

“Sadece sevdiğin şeyi yap. Pek çok insanın hayatı, nefret ettiği bir şeyi yaparak kötüye gidiyor. Gerçek risk ilgini çekmeyen bir şey yapmaktır”

Tiyatro kariyerine devam etmenin risk almaya değer olup olmadığı sorusu üzerine oyuncu,“Sadece sevdiğin şeyi yap. Pek çok insanın hayatı, nefret ettiği bir şeyi yaparak kötüye gidiyor. Her gün işletmeler kapanıyor, hastaneler kapanıyor... Peki bizler için güvenli olan ne? Yaşamda risksiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçek risk ilgini çekmeyen bir şey yapmaktır." Diye cevap verdi.

Malkovich: “Son birkaç yıldaki bazı şeyler benim büyük ülkelerin bilgeliği ve dürüstlüğünden şüphe etmeme neden oldu.Küresel güçler Kıbrıs meselesinde pek sıcak değil”

Kıbrıs konusu ile ilgili soruya da Malkovich, “Bir dönem ben de set için buraya gelmiştim Ama o kadar çok uzun yıllar önceydi ki her şeyi yeterince iyi hatırlamıyorum. Ancak dünya benzer nahoş ve karmaşık siyasi durumlarla dolu. Kıbrıs artık gerçekten hiç konuşulmuyor. Kıbrıs meselesini çocukluğumdan çok net hatırlıyorum. Ancak küresel güçlerin bu konuda pek 'sıcak' olduğunu düşünmüyorum. Son birkaç yılda olan bazı şeyler benim onların bilgeliğinden ve dürüstlüklerinden şüphe etmeme neden oldu. Kesinlikle ABD var o listede ama büyük ülkelerin çoğunu da aynı sepete koyuyorum. Gençler için bu durumların yıkıcı olduğunu düşünüyorum. Bunun beni mahvetmesi için fazla yaşlıyım ama bunun gençler için mutlu bir olay olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Kıbrıs’ta bir oyun yönetme konusunu düşüneceğime söz veriyorum”

Kıbrıs’ta festivale gelmesinin ardından bu kez de Kıbrısta bir oyun yönetip yönetemeyeceği sorusu üzerine usta oyuncu, “ Bunlar konuşulabilir. İnsan,ekip,mekan,geçmiş ve geleceğin kullanılacağı kültür önemli şeyler.Bunlar geliştirilmeli. Ben bu konudaki işbirliğine açığım ve bunu düşüneceğime söz veriyorum.” Dedi.