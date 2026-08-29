Şiddetli fırtına ve yağış etkili oluyor!

Polis Basın Subaylığı, Güzelyurt bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerine ağaç devrildiğini ve yolun trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Polis açıklamasında, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

Açıklamada ayrıca, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Öte yandan adanın birçok noktasında yine buna benzer olaylar yaşanırken, şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor.

Yetkililer, yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.