Amber Can Ciddi: “Özendiğimiz düzenleri yaratacak kabiliyetimiz var”

Berivan BABAHAN

Ülkemizin önde gelen firmalarından olan Ciddi Mutfak ve Ciddi Home Direktörü Amber Can Ciddi, şirketlerinin kuruluş hikayesini YENİDÜZEN’e anlattı. Sadece şirketin kuruluş hikâyesiyle sınırlı kalmayan iş insanı, Ciddi Home çatısı altında bir araya getirdikleri markaları ve Kıbrıs temsilciliklerini almaya uzanan çalışma yolculuklarını da tüm detaylarıyla aktardı. Ciddi ayrıca, her geçen gün yenilenen teknolojiyle ev mobilyalarını birleştiren Ciddi Home’un, üretim aşamalarını ve müşteri memnuniyeti konularında sektörde kendilerini farklı kılan iş prensiplerine de değindi. İki erkek çocuk olan iş insanı, çocuklarının verdiği motivasyonla spor tesisi kurarak bu alana da ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Amber Can Ciddi sözlerini noktalarken, ülke ve ülke insanı adına temennilerini dile getirmenin yanı sıra ayrıca, YENİDÜZEN Gazetesine de de bir parantez açarak, “Yenidüzen olarak ülke insanına ve yatırımcılarına verdiğiniz değer için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

“Aile ve çocuklarımdan sonra iş ve çalışma hayatım”

Ciddi Home Center ve Ciddi Mutfak Şirketlerinin Direktörü Amber Can Ciddi, Limasol’dan göç eden Kıbrıslı bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 1980 yılında Girne’de dünyaya geldiğini söyledi. Üniversite Matematik bölümü mezunu olan iş insanı, aynı zamanda iki erkek çocuk annesi olduğunu ifade etti. Ciddi, kendisini tanıtırken ayrıca, “Yaşam tarzı olarak, aile ve çocuklarımdan sonra iş ve çalışma hayatım, günlük yaşantımda önemli bir yer tutmakta. Çalışmaktan keyif alıyorum ve bunu kendi tercihim olduğu için sürdürüyorum.Ülkemi, bölgemi ve kültürümüzü seviyorum” ifadelerini kullandı. İş insanı çalışma hayatına başlama yolculuğunu ise şu sözlerle anlattı; “Üniversiteden mezun olmadan evvel ortaokul ve lise yıllarımdan itibaren ailem yaz tatillerini çalışmakla değerlendirmemi sağladı. Mezuniyetimden sonra ise tam zamanlı olarak mobilya imalat atölyesinin belli bölümlerinde görev almaya başladım. 2015 yılına kadar abim ile mutfak dolap imalatlarına devam ederek, 2015 yılında hazır mobilya yatırımlarımıza başladık ve 2019’da ilk kapsamlı mobilya mağazamızı açtık. 2020 yılında ise ilk olarak mobilya dışındaki yatırımlarımdan biri olan, büyük oğlumun tenis ve spor sevgisinin verdiği motivasyon ile, bugün Club 216 olarak bilinen spor tesisi yatırımına başladım ve ilk özel kulüp ve ilk padel kulübünü Girne’de oğlumla birlikte kurduk. Ardından diğer bir sektör olan tekstil moda alanındaki yatırımlarımıza 2022 yılında başlayıp, Beymen Club ve Yargıcı markalarının temsilciliklerini alarak, 2023 yılında ilk mağazalarını Lefkoşa’da açtık. Yani özetleyecek olursam, iş hayatımda aktif olarak aile mesleğimiz olan, abim ile ortak yürüttüğümüz mobilya firmalarımız devam ederken, mobilya dışında ise kendi özel yatırımlarım olan spor ve moda sektörlerinde de yine aynı zamanda aktif olarak hizmet vermekteyim.”

“Önce Ciddi Mutfak sonra ise Ciddi Home firmasını kurduk”

Amber Ciddi, Ciddi Home’un aileden gelen meslek ağacının ana dallarından biri olduğunu ifade ederek, babasının ve dayısının Limasol’da marangozluk yaptıklarını söyledi. İş insanı, her türlü ahşap mobilya, kapı pencere, pancur, yatak koltuk imalatı yapan aile büyüklerinin, 1995 yılı itibariyle işletmenin imalat modelini değiştirerek farklı bir vizyonla, modüler sisteme geçtiklerini aktardı. Babasının dönemin imkân ve trendine göre daha teknolojik makineler ithal ettiğini belirten Ciddi, atölyeyi daha modern küçük ölçekli bir üretim tesisine dönüştürdüklerini de ekledi. İş insanı, abisiyle birlikte babalarından işleri devraldıktan bir süre sonra, ürün yelpazelerini genişlettiklerini ifade ederek, “Yaşam alanının diğer alanlarını ve hareketli mobilya ihtiyaçlarını da karşılamak amacı ile önce Ciddi Mutfak sonra ise Ciddi Home firmasını kurduk” dedi.

22 yaşında babasının kendisini yurtdışına mutfak dolapları çizim programı kursuna gönderdiğini söyleyen Ciddi, “O dönemde hem genelde hem de kendi işyerimiz özelinde ekonomik ortam, iş hacmi ve kapasitemiz oldukça düşüktü. Dolayısıyle stok yönetimi, tasarım, sipariş, satış, tahsilat, ödemeler gibi işlerin hepsini yanılmıyorsam 10 yıla yakın bir süre kendim yürüttüm” dedi. İş insanı ayrıca, 2023 sonundan itibaren kardeşiyle çalışmaya başladıklarını ve Annan planı ile yaşanan inşaat hareketliliğinin ise şirketin büyümesinde önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

“Ciddi Home çatısı altında birçok markanın Kıbrıs temsilciliğini aldık”

Amber Ciddi, sürekli genişleyen ve yenilenen iş alanlarında yaptıkları atılımları anlatarak, “Bugüne gelirken birçok kez gerek bankalardan gerekse de kişilerden krediler alarak yatırımlarızı tamamladık. Bunun yanında Avrupa Birliği ve Türkiye hibe programlarının da ciddi katkısı vardır” dedi. 2015 yılında çocuk mobilyası Newjoy ve masa sandalye markası Siesta ile ilk hazır mobilya mağazalarını Ciddi Home çatısı altında açtıklarını söyleyen iş insanı, 2019 yılında ise Kelebek, Casa, Koleksiyon, Almila markalarının da Kıbrıs temsilciliklerini bünyelerine katarak mobilya yelpazelerini genişlettiklerini ifade etti. İş insanı, markalarının bunlarla sınırlı kalmayarak ayrıca, 2019 yılında yine Ciddi Home çatısı altında Lineadecor mutfak markasının Kıbrıs temsilciğini aldığını belirtti ve “Buradaki misyonumuz ise; yerli mutfak imalatında üst segment üretim yapabilecek yeterli teknolojik altyapı olmamasından dolayı, tüketicinin yüksek kalite mutfak dolabı beklentisini karşılamaktı. Biliyoruz ki günümüz dünyasında herşey artık teknolojiye dayalı gelişiyor. Lineadecor’un üretim teknolojisi kendini sadece bu alanda güçlendirerek ve teknolojik yatırımlarını sürekli güncelleyerek, ürününü, maksimum kalite, uzun ömürlü ve minimum problem ile tüketiciye sunuyor. Firmamız da, bu alandaki geçmişten gelen lojistik ve diğer altyapı tecrübelerimizi süreçlere katarak, müşterilerimize lineadecor gibi değerli bir markanın ürünlerine erişmelerini sağlıyoruz” diye ekledi.

“Müşteri beklentilerini en iyi ve en az problemle karşılamaya odaklanıyoruz”

Amber Ciddi, Ciddi Home’un iş anlayışı ve kültürünün imkânlar çerçevesinde planlı çalışmak ve iş süreçlerinin içini doldurarak ilerlemek olduğunu dile getirdi. Şirketin insan kaynakları ile ciddi bir çalışma yürüttüğünü dile getiren iş insanı, müşteri memnuniyetini ön planda tutmanın yolunun bu olduğuna inandıklarını aktardı.

Ciddi, iş hayatında, süreçlerin doğru tanımlandığı ve doğru uygulandığı takdirde çarkların doğru şekilde döneceğine inandığını vurgulayarak, “Buna olabildiğince ve imkanlar el verdiğince önem veriyoruz” dedi. Sektörde kendilerini farklı kılan iş anlayışlarını aktaran iş insanı ayrıca;

“Odaklandığımız diğer bir nokta ise doğru ekonomik ve kaliteli ürün seçimi yaparak müşterilerimize en iyisini sunmak ve satılan ürünün doğal servisleri ile ilgili hizmetlerde geri kalmamaktır. Süreçlerin hepsi ile ilgili ne kadar sıfır hata olmasa da maksimumu yakalamaya çabalıyoruz. Yaptığımız iş tamamen mekanik bir sisteme sonuçlar daha satabil ve daha hatasız olurdu. Ancak yaptığımız iş bir sistemle birlikte birçok insana da bağlı bir olduğu için, günümüz koşullarında hatalar da maalesef yaşanabiliyor. Tam da bu noktada diğer odaklandığımız konu ortaya çıkıyor. Bu hataları minimize etmek için de olabildiğince ve imkanlar el verdiğince iş süreçlerimizi bir yandan dijital ortama taşımaya yani sisteme aktarmaya çabalıyoruz.

Yani gelişen teknolojileri kullanarak dijital imkanları da sistemimize katarak, müşteri beklentilerini en iyi ve en az problemle karşılamaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umarım ki bu olumlu değişimin bizim ülkemizde de başladığına tanık oluruz, olacağız”

Son olarak ülkenin ilerleyişi noktasında temennilerini ve beklentilerini dile getiren Amber Ciddi;

“Yenidüzen olarak ülke insanına ve yatırımcılarına verdiğiniz değer için öncelikle teşekkür ederim. Ülkemiz çok güzel ve birçok doğal koşullarından dolayı şanslı olduğumuz bir kara parçası. Ancak bu kara parçasında yaşamak, hayatımızı sürdürmek için ihtiyacımız olan düzenin yeterince sağlanması için gereken planlama ve denetleme mekanizmalarının henüz yeterince oturmadığı bir durumdayız. Kanaatimce bunu yapmak zor değil ve bunun yolu da olmayan bir şey keşfetmekten geçmediğini düşünüyorum. Hepimiz de biliyoruz ki çalışıp planlayarak ve denetleyerek, yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı kalıcı olarak çözülecektir. Çözülemeyecek olanlar ise zaten bizim Kıbrıs Türk Toplumu olarak kendi başımıza değiştiremeyeceğimiz konulardır. Ancak refahımız için yeterlidir.

Hepimiz yurtdışı gezilerine, seyahatlere gidiyoruz, bir başka ülkede gördüğümüz başarılar veya özendiğimiz düzenleri yaratanlardan kabiliyet olarak bir farkımız olduğunu düşünmüyorum. Umarım ve inanırım ki bu olumlu değişimin bizim ülkemizde de başladığına tanık oluruz, olacağız” sözlerine yer verdi.