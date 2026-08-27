Mesarya'da 5 gün boyunca festival coşkusu

Mesarya Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali, 1-5 Eylül 2026 tarihleri arasında Mesarya’nın farklı yerleşim bölgelerinde gerçekleştirilecek. Festivalin programı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısına Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Festival Komitesi Başkanı Özlem Kadirağa, belediye meclis üyeleri ve festival komitesi üyeleri katıldı.

Beş gün boyunca kültür, sanat, spor, halk dansları, çocuk etkinlikleri ve konserlerle Mesarya’ya festival coşkusu yaşatacak organizasyonda; Arjantin, Venezuela, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Kazakistan’dan gelecek halk dansları toplulukları ile Mesarya bölgesinin yerel ekipleri aynı sahnede buluşacak.

Latif: “Mesarya’mız unutulmaz 5 gün yaşayacak”

Festival programını açıklayan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, organizasyonun yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını, farklı kültürleri Mesarya halkıyla buluşturacak önemli bir kültür, sanat ve spor projesi olduğunu vurguladı.

Latif, festival hazırlıklarının tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

“Mesarya Belediyesi olarak kültürümüzü, sanatımızı ve sporu dünya ile buluşturacak 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivalimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmada Mesarya’mız unutulmaz 5 gün yaşayacak.”

Festivalin uluslararası ekiplerle Mesarya’nın yerel kültürünü aynı sahnede buluşturacağını belirten Latif, tüm ülke halkını etkinliklere davet etti.

Festival Mesarya’nın dört bir yanına yayılacak

Festival etkinlikleri yalnızca tek bir merkezde değil; Korkuteli, Dörtyol, Turunçlu, Vadili, Aslanköy, Paşaköy, İnönü ve Akdoğan’da gerçekleştirilecek.

Festival, 1 Eylül Salı günü Korkuteli’ndeki nokta gösterileriyle başlayacak. Dörtyol Meydanı’nda konuk ülke ekipleri ile yerel toplulukların gösterileri gerçekleştirilecek, gecenin finalinde ise saat 22.00’de Grup Reva sahne alacak.

2 Eylül Çarşamba günü Turunçlu’daki gösterilerin ardından Vadili’de açılış korteji düzenlenecek. Festival ateşinin yakılması ve resmi açılışın ardından ana sahne gösterileri gerçekleştirilecek. Gecenin sonunda Yahya Erenköy konser verecek.

3 Eylül Perşembe günü Aslanköy’de nokta gösterileri yapılırken, Paşaköy’de konuk ülkeler ve Paşaköy Gençlik Merkezi ekipleri sahne alacak. Akşam ise Grup Frekans konser verecek.

4 Eylül Cuma günü festival İnönü’de devam edecek. Kortejin ardından uluslararası ekipler ile İnönü Gençlik Merkezi Kültür Sanat ve Spor Derneği gösterilerini sunacak. Gecenin konserinde Grup Pena sahneye çıkacak.

Final Koray Avcı ile

Festivalin final günü olan 5 Eylül Cumartesi günü Akdoğan’da yoğun bir program gerçekleştirilecek.

Mesarya Belediyesi Kültür Merkezi’nin açılışı, kortej, unutulmaya yüz tutmuş dünya çocuk oyunları, Geleneksel Kıbrıs Gecesi ve ülke geceleri gün boyunca festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

Saat 20.00’de Grup Otantik konserinin ardından konuk ülkeler ve Mesarya’nın yerel ekipleri gala gösterilerini sunacak. Saat 21.30’da gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından festival, saat 22.00’de Koray Avcı konseriyle görkemli bir final yapacak.

Kadirağa: “Farklı kültürler aynı sahnede buluşacak”

Festival Komitesi Başkanı Özlem Kadirağa da basın toplantısında yaptığı konuşmada, kültürün, sanatın ve halk danslarının toplumları birbirine yakınlaştıran güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

Kadirağa, Arjantin, Venezuela, Türkiye, Çek Cumhuriyeti ve Kazakistan’dan gelecek toplulukların Mesarya’da ağırlanacağını belirterek, bölgedeki kültür, sanat ve gençlik derneklerinin de festivale aktif olarak katılacağını kaydetti.

Festivalde Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği, Akdoğan Gençlik Merkezi, Paşaköy Gençlik Merkezi, İnönü Gençlik Merkezi Kültür Sanat ve Spor Derneği ve Vadili Gençlik Merkezi ekipleri de sahne alacak.

Kıbrıs kültürü dünyaya tanıtılacak

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Geleneksel Kıbrıs Gecesi’nde Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek, tatlı, el işi ve el sanatlarının yabancı konuklara tanıtılacağını ifade eden Kadirağa, konuk ülkelerin de kendi mutfaklarını ve kültürel değerlerini Mesarya halkıyla paylaşacağını söyledi.

Bu yönüyle festivalin yalnızca halk danslarından ibaret olmayacağını belirten Kadirağa, kültürler arası etkileşimin en güçlü şekilde yaşanacağı bir organizasyon hedeflediklerini vurguladı.

“Çocuklar savaşları değil, oyunları öğrensin”

Festivalin en anlamlı etkinliklerinden birinin çocuklara yönelik geleneksel oyunlar olacağını ifade eden Kadirağa, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yeniden çocuklarla buluşturulacağını, konuk ülkelerin de kendi geleneksel çocuk oyunlarını tanıtacağını söyledi.

Kadirağa, festivalin barış ve kardeşlik mesajını şu sözlerle dile getirdi:

“Çocukların savaşları değil oyunları öğrenmesini, silah sesleri değil müzikleri ve kahkahaları duymasını istiyoruz. Savaşların olmadığı, insanların öldürülmediği, çocukların korkmadan oynadığı ve her çocuğun özgürce büyüyebileceği bir dünya istiyoruz.”

Mesarya’dan dünyaya barış, kardeşlik ve kültür mesajı

Mesarya Belediyesi’nin 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali, beş gün boyunca farklı kültürleri, kuşakları ve toplumları aynı çatı altında buluşturacak.

Başkan Ahmet Latif, “Dünya kültürlerini kucaklamak ve bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için 7’den 70’e tüm halkımızı 1-5 Eylül tarihlerindeki festivalimize davet ediyorum” diyerek tüm ülke halkına çağrıda bulundu.