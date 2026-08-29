Kıbrıs'ı fırtına vurdu: Neler yaşandı?

Olumsuz hava koşulları, sabah saatlerinden itibaren Kıbrıs genelinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Dairesi, bugün 12.00-17.00 saatleri arasında özellikle iç ve doğu kesimlerde sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Ancak beklenen yağışlı ve fırtınalı hava, saat 10.00 sıralarında etkisini göstermeye başladı. Birçok bölgede şiddetli sağanak ve dolu yağışı görülürken, kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiliyor.

Adanın birçok noktasında ağaçlar kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Bazı araçlar ise devrilen ağaçların altında kaldı.

Turuncu uyarı yayımlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da kötü hava koşulları nedeniyle “turuncu uyarı” yayımladı.

Yapılan açıklamada, bugün 10.00-19.00 saatleri arasında ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgarların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde çağrı yapılırken, su baskını yaşanan veya suyla kaplı yollardan geçilmemesi ve bodrum ile düşük kotlu bölgelerden uzak durulması istendi.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi de Kıbrıs’ın büyük bölümünü etkilemesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu uyarı yayımladı.

Saat 10.00’da yürürlüğe giren uyarının 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelerde, yağış miktarının yerel olarak saatte 55 ila 70 milimetre arasında değişmesinin beklendiği kaydedildi.

Girne’de plajlarda kırmızı bayrak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Şenkul, Girne’deki tüm plajlarda kırmızı bayrak çekildiğini açıklarken, belediye ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti.

Güneyde dolu ve hortum görüldü

Olumsuz hava koşulları Kıbrıs’ın güneyinde de etkili oldu. Şiddetli sağanak ve dolunun görüldüğü bölgelerde, çapı 5 santimetreye ulaşan dolu taneleri kaydedildi.

Deniz üzerinde ise hortum oluştuğu görüldü.

Güzelyurt-Kalkanlı yolu trafiğe kapatıldı

Güzelyurt bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yolun trafik akışı kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle seyahat edecek sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bellapais'e düşen yıldırım yangına yol açtı

Öte yandan Bellapais bölgesine düşen yıldırımın elektrik direğine temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale ediyor...

Güneyde 'acil ulusal uyarı'

Ada genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti, güneyde yaşayan yurttaşların telefonlarına Acil Ulusal Uyarı mesajı gönderdi.

Telefonlara siren sesiyle gelen mesajda, şu ifadeler yer alıyor:

"Acil Ulusal Uyarı

2026-08-29 12:15

​Bölgenizde artan sel riski ile birlikte şiddetli yağış görülmektedir. Kendi güvenliğiniz için gereksiz seyahatlerden / dışarı çıkmaktan kaçının ve evinizde kalın. Lütfen gelişmeleri takip edin ve yetkililerin talimatlarına uyun."

Sivil Savunma: Uyarı sarıdan turuncuya yükseltildi

Sivil Savunma Teşkilatı, Meteoroloji Dairesi’nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda, 28 Ağustos 2026 tarihinden itibaren sarı seviyede olan meteorolojik uyarı, bugün itibarıyla yaşanan meteorolojik gelişmeler üzerine turuncu ikaz seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Teşkilat ayrıca saat 15.00 itibariyle yağışların pik seviyeye ulaşmasının beklendiğini de açıkladı.

KIB-TEK: Güzelyurt ve Lefke’ye elektrik verilemiyor

Güneşköy–Cengizköy arasındaki yüksek gerilim hattında bazı elektrik direklerinin devrilmesi ve ağaçların enerji nakil hatlarına düşmesi sonucu Güzelyurt ve Lefke’de elektrik kesildi; KIB-TEK ekipleri arızaların giderilmesi için çalışma başlattı.