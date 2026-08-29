Ozanköy Pekmez Festivali'nde bu gece Sinan Güzen konseri olacak

Belediyeden verilen bilgiye göre bugün festival programında, Şair Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleri üzerine sunum ve şiir dinletisi, Fezile Barut ile uygulamalı pekmezli paluze yapımı, Girne Genç Sanat Severler Derneği ve Nazfolk Halk Dansları Derneği – Türkiye ve Cultural Artistic Society Ensemble “Xheladin Zeqiri” – Kuzey Makedonya topluluklarının gösterileri, Meryem Şah bateri şovu, Ebru & Amor Latino konseri, Sırbistan ve Polonya’dan halk dansları gösterileri ve Ozanköy Spor Kulübü’nün geleneksel tombala çekilişi yer alıyor.

Girne Arkın Group Fest 26’nın ilk etkinliği olan festival dün stantların açılmasıyla başladı. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Ozanköy Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu ve Grup Otantik'in sahne aldığı gece Leman Sam konseriyle tamamlandı.

Festival, yarın akşam sona erecek.