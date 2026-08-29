KIB-TEK: Güzelyurt ve Lefke’ye elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), olumsuz hava koşulları nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgelerine elektrik enerjisi verilemediğini açıkladı. Kurum, Güneşköy–Cengizköy trafo merkezleri arasındaki yüksek gerilim hattında bazı elektrik direklerinin ilk tespitlere göre devrildiğini, ağaçların enerji nakil hatlarının üzerine düşmesi sonucu da hatlarda kopmalar meydana geldiğini bildirdi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, meydana gelen hasarlar nedeniyle Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

“Ekipler arızaların giderilmesi için çalışıyor”

KIB-TEK’e bağlı tüm ekiplerin, arızaların giderilmesi ve bölgelere yeniden güvenli şekilde enerji sağlanması amacıyla çalışmalarına süratle başladığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceği belirtilen açıklamada, gelişmelerle ilgili gün içerisinde kamuoyuna yeniden bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.