Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Meteoroloji Dairesinin yağış ihbarına göre, bugün 12.00–17.00 saatleri arasında özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer metrekareye 21–50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Aynı saatlerde kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın şiddetini artırarak karada yer yer saatte 62–74 kilometre hızla, fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Taurus ve Crusade denizlerinde de fırtına uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, Taurus’ta kuzey ve batı, Crusade’de ise güney ve batı yönlerinden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Güneyde turuncu uyarı

Güneydeki Meteoroloji Dairesi ise Kıbrıs’ın büyük bölümünü etkilemesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu uyarı yayımladı.

Bugün saat 10.00’da yürürlüğe giren uyarı, saat 19.00’a kadar devam edecek.

Meteorolojik değerlendirmeye göre yağış miktarının yerel olarak saatte 55 ile 70 milimetre arasında değişmesi bekleniyor.

Dolu ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Gök gürültülü sağanak sırasında dolu yağışı da görülebilecek. Rüzgarın yön değiştirebileceği ve kısa süreli olarak kuvvetlenebileceği belirtildi.

Fırtına sırasında rüzgarın yer yer 10 bofora kadar çıkabileceği kaydedildi.

Sıcaklık 30 dereceye düşecek

Yoğun bulutlanmayla birlikte sıcaklığın 39 dereceden 30 dereceye kadar gerileyebileceği bildirildi.

Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yeniden mevsim normallerine dönerek 36 derece civarında seyretmesi bekleniyor.