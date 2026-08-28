Polis göreve!

Recep DAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e yaptığı çarpıcı açıklamalarda, KIB-TEK’te yaşanan usulsüzlük, ihmal ve yolsuzluklara dair polise ilettikleri onlarca dosyanın rafta bekletildiğini belirterek, Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Tuğcu, “Şikayetlerle ilgili durumu sorduğumuzda ise bizi geçiştiriyorlar” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana trafo patlamalarından ihalesiz yakıt alımlarına, santraldeki makine hasarlarından şaibeli sigortalama işlemlerine kadar tüm şikayetlerin ilçe polis müdürlüklerinde bekletildiğine dikkat çeken Tuğcu, yürütülen soruşturmaların akıbetini resmi olarak talep ettiklerini ve KIB-TEK’teki cezasızlığın doğrudan vatandaşın faturasına yansıdığını vurguladı.

KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nde görevliyken evrak sahteleme ve sirkat suçlarından 2 yıl hapis yatan eski bir personelin UBP-DP-YDP Hükümeti eliyle yeniden işe alınma girişimini sendikal mücadeleyle durdurduklarını hatırlatan Tuğcu, bu sürecin ardından şahsın kardeşi tarafından açıkça ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

Kamu Görevlileri Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi gereği yüz kızartıcı suçtan hüküm giymiş birinin işe iadesinin tartışmaya dahi kapalı olduğunu kaydeden Tuğcu, sendika yöneticilerine yönelen bu pervasız tehditlerin ülkedeki genel asayiş ve güvenlik zafiyetinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintilerinin perde arkasını da net verilerle gözler önüne seren El-Sen Başkanı, hükümetin yatırımsızlık ve vizyonsuzluk politikaları nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 436 megavatlık kurulu gücün yarısından fazlasının çalışamaz durumda olduğunu belirtti.

Ülkedeki enerji açığının pik saatlerde 60 megavata ulaştığını ve bu plansızlığın bedelinin kesintilerle halka ödetildiğini ifade eden Tuğcu, hükümetin sorumluluktan kaçtığı noktada El-Sen ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ortaklığında bilimsel bir enerji raporu hazırlayarak çözüm önerilerini kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşacaklarını bildirdi.

“Yüz kızartıcı suç işleyen çalışanın tekrar işe alınması mevzu bahis bile olmamalı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e çok özel açıklamalar yaptı. Tuğcu, KIB-TEK’te geçmişte hırsızlıktan dolayı hüküm giymiş bir çalışanın yeniden işe alınması girişiminden kendilerine yöneltilen tehdit mesajlarına, polis soruşturmalarından elektrik kesintilerine ve enerji politikalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, geçmişte hırsızlıktan dolayı hüküm giymiş KIB-TEK çalışanı ve UBP’nin Mağusa Anadolu Mahallesi Örgüt Başkanı Ali Dalkıran’ı tekrardan işe alma yönünde bir girişimi olduğunu hatırlayan Tuğcu, konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Tuğcu, ilk olrak, KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nde teknisyen olarak görev yapan Dalkıran’ın, 2015 ile 2018 yılları arasında “Evrak sahteleme”, “Sahtelediği evrakı tedavüle sürme”, “Emanetçi tarafından sirkat” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklandığını, sonrasında da 2 yıl hapis yattığını hatırlattı.

Kamu Görevlileri Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi’ndeki maddelere göre yüz kızartıcı bir suç işleyen ve 1 yıldan fazla süre hapis cezası alan bir çalışanın direkt işten durdurulması gerektiğini belirten Tuğcu, böyle bir çalışanın tekrar işe alınmasının “mevzu bahis bile olmaması” gerektiğine dikkat çekti.

Tuğcu, “Biz de sendika olarak bu yasa dışı girişimi yaptığımız basın açıklaması ve eylemle gündeme getirdik” dedi.

“Ali Dalkıran’ın kardeşi beni ve genel sekreterimi öldürmekle tehdit etti”

Eylemin ardından Ali Dalkıran’ın kardeşi Zafer Dalkıran’ın El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever’e mesaj gönderdiğini belirten Tuğcu, “Mesajda da Hüseyin’i ve beni öldürmekle tehdit etti” ifadelerini kullandı.

Tuğcu, Tehdit mesajının ardından şikayetçi olmak istediklerini, polislerin Zafer Dalkıran’ı çağırıp uyaracaklarını söylemesi üzerine Peksever’in şikayetinden vazgeçtiğini, polisin de sonrasında Zafer Dalkıran’ı çağırarak uyardığını kaydetti.

“Aldığımız tehditler, ülkedeki güvenlik zafiyetlerinin göstergesi”

Tehditlerin yalnızca kendilerine yönelik olmadığını, toplum genelinde de yaygınlaştığını vurgulayan Tuğcu, yaşananların ülkedeki güvenlik zafiyetlerinin göstergesi olduğunu belirtti.

Tuğcu, “Bu tarz tehditler son derece yaygınlaştı. Sadece bize değil birçok insana yapılıyor. Aldığımız tehditler, ülkedeki güvenlik zafiyetlerinin göstergesidir. Her gün haberlerde görüyoruz. Galeriler kurşunlanıyor, insanlar birbirini bıçaklıyor… Bu da toplum açısından ciddi endişe verici bir durumdur” diye konuştu.

Eylemlerin ardından Ali Dalkıran’ı işe alma girişiminin durdurulduğunu ifade eden Tuğcu, “Eğer bu yönde bir girişim tekrar olursa sert biçimde eylemlerimiz olacak. İlgili kişilere bunu bildirdik” açıklamasında bulundu.

“Polis şikayetlerimizle ilgili tek bir adım atmadı”

El-Sen Yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana KIB-TEK’teki usulsüzlük, ihmal ve yolsuzluklarla ilgili polise çok sayıda şikayette bulunduklarını belirten Tuğcu, bu şikayetlerin arasında geçmiş yıllarda trafo merkezlerinde yaşanan patlamalar, ihalelere fesat karıştırma olayları, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki makinelerin kırılması, sigortalama işlemindeki usulsüzlükler ve ihalesiz getirilen yakıtlarla ilgili başvuruların bulunduğunu söyledi.

Tuğcu, “Neredeyse tüm ilçe polis müdürlüklerinde şikayetlerimiz duruyor. Fakat polis şikayetlerimizle ilgili şu ana kadar tek bir adım atmadı. Şikayetlerle ilgili durumu sorduğumuzda ise bizi geçiştiriyorlar” dedi.

Yakın zamanda Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Polis Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdiklerini belirten Tuğcu, yürütülen soruşturmaların hangi aşamada olduğunu, hangilerinin sonuçlandırıldığını ve hangilerinin mahkeme aşamasına getirildiğini sorduklarını kaydetti.

“Bize yasa gereği 30 gün içerisinde dönüş yapmak zorundalar. Takipçisi olacağız” diyen Tuğcu, KIB-TEK’te yaşanan yolsuzlukların doğrudan vatandaşın faturasına yansıdığını vurguladı.

“Bazı oda ve birlikler kesintilere göz yummak için teşvik alıyor”

El-Sen Başaknı Tuğcu, ülkeyi karanlığa boğan elektrik kesintileri ve bunların gerekçeleriyle ilgili de konuştu.

Üretim yetersizliği nedeniyle sanayi, turizm ve ticaret alanlarındaki birçok işletme ve şirkette her gün saat 16.00’dan başlayıp 22.00’ye kadar elektrik kesintileri yaşandığını belirten Tuğcu, söz konusu kesintilerin yaklaşık 1 buçuk aydır bilinçli şekilde yapıldığına dikkat çekti.

Tuğcu, bazı birlik başkanlarının, kendi birlik ve odalarına bağlı işletmelerde yaşanan kesintilere göz yumduğunu iddia etti.

“Bu birlik ve oda bakanları üyeleri mağduriyet yaşarken neden sessiz kaldıklarını bu topluma açıklamak zorundalar” diyen Tuğcu, sessizliğin nedeninin devlet tarafından verilen teşvikler olduğunu ileri sürdü.

Tuğcu, “Ben sebebini size söyleyeyim. Çünkü sessiz kalmaları için devletten teşvik alıyorlar. Bu teşvik kapsamında kendilerine merkezi jeneratörler için mazot parası veriliyor. Yurttaşlar ve işletmeler mağdur olurken sermaye baronlarının sessiz kalmasının sebebi budur” ifadelerini kullandı.

“Pik saatlerde eğer güneyden elektrik alınmazsa kesintiler kaçınılmaz oluyor”

Elektrik kesintilerinin üretim yetersizliği nedeniyle yaşandığını belirten Tuğcu, sendikaların bu konuda yıllardır uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Tuğcu, “Pik saatlerde eğer Kıbrıs’ın güneyinden elektrik alınmazsa kesintiler kaçınılmaz oluyor” dedi.

AKSA’nın 175 megavat gücünde kurulu santralle 160 megavat üretim yapabildiğini belirten Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde ise 436 megavatlık kurulu gücün şu anda yalnızca 200 megavatının kullanılabildiğini kaydetti.

“Yani makinelerin yüzde 50’den fazlası çalışmıyor” diyen Tuğcu, mevcut hükümeti de enerji politikaları üzerinden eleştirdi.

Tuğcu, “Ünal Üstel’in Başbakanlık görevini yürüttüğü bu hükümet, 40 yıldır yapılmayanı yaptı; ülkeyi enerjisiz, vizyonsuz ve yatırımsız bıraktı” ifadelerini kullandı.

Teknecik ve AKSA’nın toplam üretiminin şu dönemde 360 megavat olduğunu, Kıbrıs’ın güneyinden ise 45 megavat elektrik alındığını belirten Tuğcu, pik saatlerde ihtiyacın 460 megavata ulaştığını ve üretimin yetersiz kaldığını söyledi.

“Yaklaşık 60 megavatlık bir açık oluşmuş oluyor”

Pik saatlerdeki enerji ihtiyacının da yanlış değerlendirildiğini kaydeden Tuğcu, yaklaşık 170 megavatlık izinlendirilmiş solar üretimin saat 16.00’dan sonra devreye girdiğine dikkat çekti.

Tuğcu, “O yüzden aslında 570 megavat dolaylarında olan enerji ihtiyacı 460 megavat dolaylarına düşüyor. 360 megavat civarında biz üretip 40-45 megavat dolaylarında güneyden aldığımız zaman da yaklaşık 60 megavatlık bir açık oluşmuş oluyor” diye konuştu.

Bu açığı kapatmak için saat 16.00’dan sonra birçok işletme, şirket ve otelde kesintiye gidildiğini belirten Tuğcu, bunun yeterli olmadığı noktalarda yurttaşların da elektriğinin kesildiğini söyledi.

Tuğcu, “Mevcut hükümetin enerji alanında yaptıklarını söyledikleri yatırımların hepsi yalandır. Gerçekler ve rakamlar ortadadır” açıklamasında bulundu.

“Hükümetin yapması gerekeni biz yapacağız”

El-Sen ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) arasında 6 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan “Ortak Enerji Komitesi İş Birliği Protokolü” kapsamında ortak komite kurulduğunu belirten Tuğcu, komitenin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bilim ile uygulayıcıların bir araya geleceğini ve ülkedeki enerji sorunları ile bunların çözümüne yönelik önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanacağını söyleyen Tuğcu, raporun seçimlerden önce kamuoyu, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle paylaşılacağını kaydetti.

Tuğcu, “Çok önemli bir çalışma olacak. Hükümetin yapması gerekeni biz yapacağız. Bilirkişilerle sahadaki uygulayıcılar el ele verip tüm sorunları raporlayacağız” dedi.