Son 24 saatte en fazla yağış Alevkayası’nda kaydedildi

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 13 kg ile Alevkayası’nda kaydedildiğini belirtti.

Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Alevkayası’nı metrekareye 6 kg ile Mehmetcik, 4 kg ile Esentepe ve Çayırova takip etti. Akıncılar’a metrekareye 3 kg, Yenierenköy, Sipahi, Değirmenlik ve Ziyamet’e ise 2 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer yerlerde metrekareye 0.1 ile 1 kg arası yağış ölçüldü.