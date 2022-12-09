Seramikçiler Derneği’nin sergisi KAÜ’de açılıyor
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin Kültür Dairesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) iş birliğiyle düzenlediği 14. sanatsal etkinliği workshop sergisi bugün açılıyor.
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Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin Kültür Dairesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) iş birliğiyle düzenlediği 14. sanatsal etkinliği workshop sergisi bugün açılıyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Code: Red kapsamında yer alan "Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi" workshopu sergisi saat 16.00’da KAÜ Social Space’ te açılacak.
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