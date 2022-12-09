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Seramikçiler Derneği’nin sergisi KAÜ’de açılıyor

Seramikçiler Derneği’nin sergisi KAÜ’de açılıyor

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin Kültür Dairesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)  iş birliğiyle düzenlediği 14. sanatsal etkinliği workshop sergisi bugün açılıyor.

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Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin Kültür Dairesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)  iş birliğiyle düzenlediği 14. sanatsal etkinliği workshop sergisi bugün açılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre,  Code: Red kapsamında yer alan "Sır İçi Lüster Seramik Pişirimi" workshopu sergisi saat 16.00’da KAÜ  Social Space’ te açılacak.

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