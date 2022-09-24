Sendikaların grev ve eylemleri sonuç verdi

“Göç Yasası” kapsamında istihdam edilen çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi adına, kamuda örgütlü 17 sendikanın hafta başından bu yana devam eden eylemlilik süreci, taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesiyle son buldu.

Sendikalar adına yazılı bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, talepleriyle ilgili Başbakana vekalet eden Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile 3 gündür düzenledikleri görüşmelerde bugün uzlaşıya varıldığını duyurdu.

Bengihan, uzlaşıya varılan konularla ilgili Pazartesi günü bir protokol imzalanacağını, bu kapsamda tüm eylem ve grevlerin askıya alındığını açıkladı.