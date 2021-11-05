Sendikalar zamlara karşı sokakta!

Kamuda örgütlü üç sendika KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ bugün 4 buçuk saatlik grev yaparak, Başbakanlık önünde eylem gerçekleştiriyor. “Halkı günden güne fakirleştiren ve ülkeyi yangın yerine çeviren zamları protesto etmek” gerekçesiyle üç büyük sendikanın yapacağı eylem, KTAMS önündeki toplantıyla başladı, şu sıralar Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılıyor.

Bengihan: "Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan Başbakanlık önünde basına açıklama yapıyor.

Halkın açlığa ve sefalete sürüklenirken, ülkenin de felakete sürüklendiğini anlatan Bengihan, Saner ve Arıklı'nın halk için çalışması beklenirken, tüp gaz ekmek ve akaryakıta zam yaptığını anlattı. Bengihan, "Hepsine yazıklar olsun" dedi.

Bengihan konuşmasında şunları ifade etti:

"Onları unutmamak ve unutturmamak için buradayız, hesap soracağız tarihe kara bir leke olarak geçecekler. Ne mutlu bizlere ki ülkemiz için gaile çekiyor, ülkemize, kimliğimizi ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin geleceğini çaldınız, tükettiniz, size yazıklar olsun. Ülke yangın yeri iken şehir şehir gezen Cumhurbaşkanına da yazıklar olsun. Ülkede kaynak yok deyip destekleri kesiyorlar ama atamalara devam ediyorlar. Susmadık, susmayacağız. Bilsinler ki ne düşümüzde ne yakınımızda, ne kavgamızda ne de sevdamızdan, ne yurdumuzda ne de umutlarımızın vazgeçeriz. Yolumuz adaletin yoludur. Mücadelemizi sürdürüp, dilene dilene değil, direne direne kazanacağız"

Başbakanlık önünde yoğun güvenlik önlemleri alınması da dikkat çekti.

Sloganlarla Başbakanlık önüne yürüdüler

KTAMS önünde toplanan birçok eylemci, boş tencere ve sopalarla dün yapılan ekmek zammına da atıfta bulundu.

KTAMS önünden Başbakanlık önüne yürüyen ve tencere ile kapaklarla alkış tutan eylemciler, "Direne direne kazanacağız", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Hükümet al zammını başına çal" gibi çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşe güzergah üzerindeki iş yeri sahipleri, çalışanlar ve vatandaşlar da alkışlarla destek verirken, yoldan geçen araçlar ise kornalarla katkı sağladı.

Tüm iş yerlerinde genel grev

Bugün 08.00-12.30 saatleri arasında Hastanelerin 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulanıyor.