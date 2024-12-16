Sendikalar, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor
KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin çıkardığı yasa gücündeki kararname sonrası grev hakkının yasaklanmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.
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KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin çıkardığı yasa gücündeki kararname sonrası grev hakkının yasaklanmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, 5 sendika yarın 11.30'da yasa gücünde kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyalayacak.
Açıklama şöyle:
"Anayasal bir hak olan Grev hakkını çalışanların elinden almak için
UBP-DP-YDP Hükümetinin Anayasaya aykırı bir şekilde hazırlamış olduğu Yasa
Gücünde Kararname’nin iptali için sendikalarımız yarın (17.12.2024) saat
11:30’de Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacak."
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Etiketler : grev, sendika, anayasa mahkemesi