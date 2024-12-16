Sendikalar, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin çıkardığı yasa gücündeki kararname sonrası grev hakkının yasaklanmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, 5 sendika yarın 11.30'da yasa gücünde kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyalayacak.

Açıklama şöyle:

"Anayasal bir hak olan Grev hakkını çalışanların elinden almak için

UBP-DP-YDP Hükümetinin Anayasaya aykırı bir şekilde hazırlamış olduğu Yasa

Gücünde Kararname’nin iptali için sendikalarımız yarın (17.12.2024) saat

11:30’de Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacak."