CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hayatını kaybeden ve kayıp olan insanların isimlerinin geç açıklandığına vurgu yaparak, "Sayının ve isimlerin bu kadar geç netleşmesi anlaşılır gibi değil" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, aranan insanların ailelerine düzenli ve ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun yanında yakınların günlük yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması ve evlerine dönmek isteyenler için güvenli bir dönüş planının oluşturulması gerektiğini de ifade etti.

İşte İncirli'nin açıklaması:

Facianın ikinci gününde nihayet kayıpların sayısı ve isimleri resmi olarak açıklandı. Sayının ve isimlerin bu kadar geç netleşmesi anlaşılır gibi değil. Kayıplarından haber bekleyen, hastane hastane dolaşan insanlar zaten isimleri biliyordu.

Facianın üzerinden iki gün geçerken insanlar hala belirsizlik içinde, karşılanmayı bekleyen çok sayıda ihtiyaçları da var.

Elbette öncelik arama-kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı ve koordineli biçimde yürütülmesi, çalışmalar hakkında düzenli ve ayrıntılı bilgi verilmesi, yakınlarından haber bekleyen insanların günlük yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması ve evlerine dönmek isteyenler için güvenli bir dönüş planının oluşturulmasıdır.