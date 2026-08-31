Girne açıklarında meydana gelen FİLO JET faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına kendi ticari teknesiyle katılan kaptan Mustafa Koç, olay anında yaşananları anlattı. Koç, yan yatmış geminin üzerinde yaklaşık 80-90 kişi gördüklerini, mürettebatla birlikte 60-65 kişiyi teknelerine alarak limana ulaştırdıklarını söyledi. Koç ayrıca, FİLO JET’in kaptanı ile ikinci kaptanını da kendi teknesine aldığını belirterek, “Geminin kaptanı gemiyi ilk terk etti” dedi.

NTV’ye konuşan Koç, olay günü hava şartlarının kötü olması nedeniyle Girne Yat Limanı’nda bulunduklarını ve tur yapamadıklarını anlattı.

Koç, teknenin battığı haberini aldıktan sonra vakit kaybetmeden bölgeye hareket ettiklerini belirterek, “Başkanımız Faik Gencer bize mesaj yoluyla teknenin battığını bildirdi. Vakit kaybetmeden kendi ticari teknemizle direkt çıktık. Hava şartlarına hiç bakmadık” dedi.

“Geminin üzerinde 80-90 civarında insan vardı”

Yaklaşık bir saat boyunca denizde ilerlediklerini ve olay yerine yaklaştıklarında geminin yan yatmış durumda olduğunu gördüklerini kaydeden Koç, şöyle devam etti:

“Giderken teknenin yan döndüğünü gördük. Üzerinde ortalama 80-90 civarında insan vardı. Teknenin üzerinde olan insanların durumları iyiydi. Bir şekilde tekneye yanaşarak ip bağladık.”

Koç, geminin mürettebatıyla birlikte tahliye çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, “Oradan gelen mürettebatla beraber ortalama 60 ile 65 kişi arasındaki yolcuyu çıkarttık ve ambulansların olduğu limana bıraktık” diye konuştu.

“Kaptanı ben aldım, ikinci kaptan da bendeydi”

FİLO JET’in kaptanının gemiyi ilk terk eden kişi olduğunu ileri süren Koç, “Geminin kaptanı gemiyi ilk terk etti. Hatta kaptan bendeydi, ben aldım kendisini. İkinci kaptanı da bendeydi” ifadelerini kullandı.

“Gemi daha önce yara aldı, 5 yıl karada kaldı”

Geminin geçmişini bildiklerini de söyleyen Koç, FİLO JET’in daha önce hasar aldığını ve uzun süre onarım gördüğünü öne sürdü.

Koç, “Biz geminin geçmişini de biliyoruz. Bizim duyduğumuz, geminin sol ön kısmında büyük bir parça vardı ve o attı. Bu gemi zaten daha önce yara aldı ve Girne-Taşucu Seka Limanı’nda 5 yıl boyunca karada kaldı, tamirat ve tadilat için. Sonrasında o vurduğu yeri tamir ettiler” dedi.

Koç, geminin batma nedenine ilişkin ise bunun kendi değerlendirmesi olduğunu belirterek, “Batmasının sebebi de o vurulan yerden kaynaklanıyor” iddiasında bulundu.