Şap şüphesi: “Kan testi yapıldı, Türkiye’ye gönderildi, sonuçlar bekleniyor”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir çiftlikteki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, söz konusu iddiaların şu aşamada teyit edilmediğini belirterek kamuoyunu sağduyuya davet etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, bazı hayvanlarda görülen rahatsızlıklar üzerine Veteriner Dairesi’nin acil olarak kan tahlilleri yaptığını, Yeniboğaziçi’nde 10 hayvandan alınan örneklerde şap hastalığına benzer semptomlara rastlandığını, ancak kesin sonucun henüz çıkmadığını kaydetti.

Şüphe üzerine numunelerin Türkiye’ye gönderildiğini ifade eden Onalt, Tarım Bakanı ve teknik komite müdürlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldığını aktardı. Mevcut durumda “şap hastalığı vardır” denilemeyeceğini vurgulayan Onalt, sonuçların netleşmesini beklediklerini söyledi.

Şap hastalığının rüzgârla çok hızlı yayılabilen ve dünyanın birçok yerinde görülebilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Onalt, tedbir alınmaması halinde hayvancılık sektörünün ciddi zarar görebileceğini ifade etti. Bu nedenle teknik komitelerin tedbir amaçlı olarak oluşturulduğunu belirtti.

Birliğin önceliğinin halk sağlığı ve gıda güvenliği olduğunu vurgulayan Onalt, şap hastalığının insan sağlığına zararı bulunmadığını, olası bir tespit halinde aşılama yapılacağını ve gerekli aşıların tedarik edildiğini kaydetti. Onalt, veterinerler tarafından onaylanan aşıların, ihtiyaç halinde en kısa sürede adaya ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Onalt, kesinleşmemiş bilgilerle kamuoyunda paniğe yol açılmaması çağrısında bulunarak, tahlil sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

“Biz hiçbir bilgiyi saklamayacağız, Tarım Bakanlığı da saklamayacak” diyen Onalt, “Tarım Bakanlığı bünyesindeki teknik komiteler, tahlil sonuçlarını kamuoyuna açıklayacak” ifadelerini kullandı.