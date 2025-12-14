Karşıyaka'da bulunan cansız beden Hatay'da kaybolan balıkçı çıktı

Karşıyaka'da bugün saat 13:30 sıralarında deniz içindeki kayalıklarda bulunan cansız bedenin, Türkiye Hatay'da 13 gün önce kaybolan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları'na ait olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Hatay’ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Refik Sahiloğulları’nın cansız bedeni, 13 gün sonra Karşıyaka’da bulundu.

Refik Sahiloğulları, 2 Aralık’ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nden balıkçı teknesiyle denize açıldı. Sahiloğulları’ndan bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde başka bir balıkçı tarafından boş halde bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalış timleri ve kıyı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen 13 gün boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda Sahiloğulları’na ulaşılamamıştı.