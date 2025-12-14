Karşıyaka’da denizde erkek cesedi bulundu

Karşıyaka’da Şirinyalı Mevkii açıklarında, deniz içerisinde kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden bulundu. Olayın polise bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, cansız bedene ait kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.