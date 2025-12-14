Karşıyaka’da denizde erkek cesedi bulundu
Karşıyaka’da Şirinyalı Mevkii açıklarında, deniz içerisinde kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, cansız bedene ait kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
