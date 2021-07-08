"Sanki virüs bitmiş gibi rehavete kapıldık, virüs yayıldı!"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, havanın ısınmasıyla birlikte yurttaşların rehavete kapıldığını ve salgın bitmiş gibi davrandığını söyledi.

BRT yayınına katılan Üstel, “İnsanımız havanın ısınmasıyla birlikte büyük bir rahatlığa ulaştı. Sanki virüs bitti, yeme içme sarmaş dolaş, eğlence sektörü… Bu durum virüsün yayılmasına neden oldu” dedi.

"Düğünlerde sarmaş dolaş devam ediyoruz"

Bakan şunları dile getirdi:

"Düğünlerde sarmaş dolaş devam ediyoruz. Açık alanda düğünde öpüşme uygun değildir. Bu taahhütnameleri yaptık. Şans oyunları, gece eğlencesi ve otellere bu uyarıları yaptık Biz bu uyarıları yaptık. Hindistan mutasyonu konusunda da uyardık. Biz uyardıkça insanımız hiç kulak vermedi, aynı hamam aynı tas gitmeye devam edildi. Polisi ve belediyeleri çağırdık ve uyardık. Sağlık bakanlığı her yere ulaşamaz"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki vaka artışlarında ‘ipin ucunu kaçırdık mı?’ sorusuna “Biz hiçbir zaman ipin ucunu bırakamadık ama insanlarımız havaların ısınmasıyla büyük bir rahatlığa ulaştı, ülkede virüs bitti gibi hareket etti.” yanıtını verdi.

Üstel, bulaşın önemli bir sebebinin düğün, eğlence sektörü gibi sosyal mesafe kuralına uyulmayan noktalar olduğunu belirtti.

Kimsenin kurallara uymadığını belirten Üstel, ülkedeki sıkıntıların birlik beraberlik ve dayanışma içinde atlatılacağını ifade etti.

İşletmelerin, imzalanan taahhütlerdeki kurallara uymadığını, düğünlerde açık alan olsa bile öpüşmelerin olduğunu, şans oyunları, gazinolar, restoran ve oteller ile eğlence yerlerine uyarılar da yapıldığını, gerek sosyal medya gerekse basın yoluyla uyarılarına devam ettiğini anlattı. Üstel, tüm bu uyarılara rağmen insanların bunları duymadığını belirterek, “Aynı hamam aynı tas gitmeye devam ettiler. Belediyeleri ve Polisi de çağırıp denetimleri hızlandırmalarını istedik” dedi.

Kurallara uymayan yerlere ceza kesilmeye başlandığını anlatan Üstel, bu konuda kararlı olduklarını, spontane denetimler olacağını da anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın bugün aldığı yeni kurallara da değineceğini anlatan Üstel, dünya ülkelerinde yaşanan delta varyantı örneklerine de değindi. Üstel, “Kurallarla yaşamayı öğreneceğiz, maskesiz sokakta olmayacağız, mesafemize dikkat edeceğiz. Her şey bizim elimizde. Felaket tellallığına gerek yok. Esnaf, iş adamı, herkes perişan.” dedi.

Üstel, bu açıklamaları BRT’de konuğu olduğu Levent Kutay’ın Burası önemli programında yaptı.

“Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”

Dünden beridir sıkı denetimlerin başladığını anlatan Üstel, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bir kapatma daha kaldırmayız” dedi. Bunun yanında aşılanmada da ülkedeki uygulamaya hız verildiğini ifade etti. “Biz ipin ucunu hiç bırakmadık ama aynısını insanımızdan, işverenlerden ve büyük işletmelerden de bekliyoruz.” yorumunda bulundu.

“Temaslıların bileklikle ev karantinası yaygınlaştırılacak”

Üstel, tarama testi sayılarının da arttırılacağına değinen Üstel, vakaların temaslı olduğu kişi ve yerleri söylemesi gerektiğine değindi. Temaslıların bir kısmının bileklikle eve gönderildiğini de dile getiren Üstel, denetimler ve kontroller ile bunun yaygınlaştırılacağına değindi.

“Ülkeyi yeniden kapatmamak adına her türlü önemli almaya devam edeceğiz.” dedi.

Kalabalık eğlencelere kısıtlama geliyor!

BRT yayınında kalabalık eğlence görüntüsüne bakarak konuşan bakan “Bu pandemi döneminde bu normal mi? Bu şekildeki bir eğlenceyi tasvip etmiyoruz. Bulaş genç nüfus arasındadır. Bu tip yerlere KISITLAMA getiriyoruz. Metrekareye göre kişiler içeriye alınacak” diye konuştu.

“Eğlence mekanına uyarıda bulunuldu, bir daha olursa kapatılacak”

BRT’deki programda yayınlanan bir eğlence mekanına ait video görüntülerini de yorumlayan Üstel, söz konusu eğlence mekanına uyarıda bulunduklarını, konuyu polis ve belediyeye de bildirdiklerini anlattı, “Gözümüz üstünde, ikinci sefer olursa mekan kapatılacak” dedi.

Videoyu izleyip yorumlayan Üstel, şöyle devam etti: “Bunu halk görsün, işletme sahiplerinin gözünün yaşına bakmayacağız. Toplumun önünü kapatıyorlar. En çok yaş 18-40 aş arasındadır ve bu tip eğlencelerden kaynaklıdır. Bu tip yerlere artık kısıtlama getiriyoruz. Metrekareye göre insan alınacak, aksi halde ceza kesilecek. Buraya gidenlerden de PCR testi istenecek. Aksi halde vakalar çok hızlı yayılacak, kötü günler gelecek. Bunu raporladık, Polise ve Belediye Başkanlarına da gösterdik, denetleme istedik. İşletmeye uyarı gönderdik. Gözümüz üstünde, ikinci sefer olursa mekan kapatılacak. Toplum sağlığı her şeyden önemli…”

Rutin PCR testleri mecburi olacak, QR kod ile kontrolü sağlanacak

QR kod sistemini yakın zamanda devreye gireceğini, işletmelerde bu kodların kullanılacağını anlatan Üstel, bu konuda tek sıkıntının ekonomik hazırlıklarda yaşandığını anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda çeşitli kararlar da ürettiğini anlattı, uygulamaya koymaya hazır olduklarını ifade etti. Söz konusu QR kodlar ile vatandaşların da rutin PCR testlerinin kolayca kontrol edileceği ve güncel testi olamayan kişilerin mekanlara alınmayacağını kaydetti.