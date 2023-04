Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kuruldu

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, resmi kuruluşunu basın toplantısıyla açıkladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, dernek olarak belirledikleri öncelikleri, “çocuklarının anısını umut dolu projelerde yaşatmak, eğitim odaklı çalışmalara ağırlık vermek, yeni ve güvenli okullar inşa etmek ve başarılı çocukları destekleyecek burs ve faaliyetlerle geleceğin şekillenmesine vesile olmak" şeklinde sıraladı

Karakaya, “İsias enkazında hayatları bizlerden çalınan Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesi çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin anısını yaşatmak adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni resmi olarak kurmuş bulunmaktayız” dedi.

“Canlarımızı bizlerden kopartan, yüreklerimizi parçalayan sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almalarını istiyoruz” diyen Karakaya, hukukun üstünlüğü ve adalete olan bağlılıklarıyla İsias Davası’na yönelik etkin soruşturma sonucu güçlü iddianame çıkacağına, yargı sürecinin süratle tamamlanacağına ve diğer davalar için de emsal teşkil edeceğine inandıklarını kaydetti.

Derneğin resmi kuruluşunu ilan etmek üzere Gazimağusa’da Grand Sapphire City Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

“Adıyaman’a yüreklerimizi bıraktık”

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya, şampiyon çocukları, öğretmenleri ve velileri Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat 2023 depreminde, sorumsuzluk binası olarak bilinen ve "otel" olarak anılan İsias’ta yitirdiklerini belirterek, “Adıyaman'a yüreklerimizi bıraktık” dedi.

Karakaya, ilk günden itibaren gerek enkaz alanında insan üstü uğraşlarla arama kurtarma çalışmalarında yanlarında olan tüm yetkili, görevli ve gönüllülere; gerekse üzüntülerini paylaşan, kendileriyle birlikte umutlanıp, birlikte kahrolan “tüm sevgi dolu yüreklere” sonsuz teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

Karakaya, "İsias enkazında hayatları bizlerden çalınan; Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız kız ve yıldız erkek voleybol takımı kafilesi çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin anısını yaşatmak adına, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğimizi resmi olarak kurmuş bulunmaktayız.” dedi.

“Geleceğimizi enkaz altında bıraktık”

“27 Kıbrıslı ailemize mensup 35 canımızın yitirildiği bu felaket, tüm ülkemizi derin bir yasa boğdu, hepimizin ortak acısı ve yası haline dönüştü. 6 Şubat'ta sadece 35 canımızı değil, geleceğimizi de enkaz altında bıraktık... Sadece Kıbrıs değil Türkiye'de ve tüm dünyada bu tarifsiz acıyı yüreklerimize sonsuza dek mühürledik” diye devam etti.

“Daima şampiyon…”

"Yitip giden çocuklarımız; yaşam kaynağımız, gururumuz, umudumuzdu. Onlar, eğitim ve spor alanında parlak birer yıldızdılar. Her biri şampiyondu ve daima 'şampiyonlar' olarak kalplerimizde yaşayacaklar” diyen Karakaya, depremin ardından on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, bu acının kaynağının "tabiat" değil usulsüzlük, plansızlık, sorumsuzluk, cehalet ve rant olduğunun anlaşıldığını söyledi.

“Sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz”

Kader değil cinayetle yüzleştiklerini vurgulayan Karakaya şöyle devam etti:

“Türkiye bir deprem ülkesi olmasına rağmen adını bile anmak istemediğimiz İsias denilen bu otel bilimsel doğrulara dayanılarak inşa edilmemiş, yapı güvenliği önemsenmemiştir. Mühendislik, denetim ve onay süreçlerindeki ihmallerin bedelini hiçbir suçu olmayan masum insanlar, genç rehberler, evlatlarımız, canlarımız ödemiştir. İşte bu nedenle hem Türkiye, hem de Kıbrıs halkına asla unutulmayacak acılar yaşatan, yerleri doldurulmayacak canlarımızı bizlerden kopartan, yüreklerimizi parçalayan sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almasını istiyoruz. O güne kadar adalet nöbetimiz bitmeyecektir.

Hukukun üstünlüğü ve adalete olan bağlılığımızla İsias Davası'na yönelik etkin bir soruşturma sonucu güçlü iddianame ortaya çıkacağına, yargı sürecinin süratle tamamlanacağına ve bunun diğer davalar için de emsal teşkil edeceğine inanıyoruz.”

“Evlatlarımızı, çok değerli canlarımızı, bu korkunç felaketten kurtaramadık ama şimdi geleceğimizin ve umudumuzun enkaz altından çıkarılma vaktidir.” diyen Karakaya, artık tarifsiz acıyı toplumsal dayanışmaya dönüştürmek; gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak ve bunu Şampiyon Melekler’in adını yaşatarak gerçekleştirmenin ortak gayeleri olduğunu vurguladı.

Sadece sağlam binalar inşa etmenin felaketlerin önüne geçmek için yeterli olmadığına dikkat çeken Karakaya, “Bir daha asla yaşanmamasını dilediğimiz ama coğrafyamızın bir gerçeği olan bu felaketlerin; geriye dönülmez karanlıklara dönüşmemesinin tek yolu, toplumun her kesiminin eğitilmesidir. Eğitim, geleceğimiz için daha yaşanır bir dünya inşa etmenin ancak ve ancak tek yoludur. Bu düşünce ve Şampiyon Melekler Takımımızın anısını ölümsüzleştirmek amacıyla bir okul inşa etmek hedefimizdir. Bunun için de halkımızın desteği bizim için büyük önem arz etmektedir. Az çok demeden yapacağınız bağışlar, çocuklarımızın adını yaşatmak için kaynak oluşturacak ve değerli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Karakaya,bu yolda yanlarında yürüyecek, hem acılarına ortak, hem de destek olacak dostlara, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına iş insanlarına ülkenin geleceğine katkı sağlamak isteyen her bir bireye dernek vasıtasıyla ulaşmak dileğinde olduklarını ifade etti.

Kendilerine ulaşan ve her türlü destek için yanlarında olacaklarını bildirenlere teşekkür eden Karakaya, bağışçıların sayısının hızlıca artmasını ve bir an önce projelerini hayata geçirmeyi her şeyden daha çok dilediklerini vurguladı.

Karakaya şunları söyledi

“Acımızın rengini, umudun rengine dönüştürmek üzere elimizi her taşın altına koymaya hazırız.Tüm süreçlerin en şeffaf şekilde yürütülmesi için gerekli organizasyon yapısını sağlamayı bir görev biliriz. İlk günden itibaren; yan yana, omuz omuza, büyük bir birlik ve dayanışma içerisinde hareket eden biz dernek üyesi aileler olarak; bu dayanışmayı hayatta olduğumuz sürece sürdürmek dileğindeyiz. Bizim nefesimizin yetmediği yerde arkamızdan gelen yeni nesillerin umut olmaya devam edeceğine ise gönülden inanıyoruz. Toplumsal uyanışımız ve mücadelemizin olası büyük acıların önüne geçeceğine olan inancımızla; eğitimi odağına alan, geleceğeışık olma misyonumuzu nesilden nesile aktarmayı bir borç bilerek, toplumdaki her bir bireyi bizimle birlikte bu yolda yürümeye davet ediyoruz. Adalet yerini bulacak ve meleklerimizin isimleri sizlerin de katkılarıyla sonsuza dek yaşayacaktır. İçimizdeki yanan ateş, toplumu aydınlatacak meşale olacaktır.”

Karakaya sorulara verdiği yanıtta ise, tek isteklerinin hep birlikte tek bir yürek tek bir kuvvet olarak adaletin sağlanması ve çocukların adını yaşatmak olduğunu, bunun için bir araya geldiklerini ve omuz omuza olduklarını söyledi.

Karakaya, birçok projeleri bulunduğunu, bunları hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Üye kabulü başladı

Karakaya, üye kabulüne başladıklarını, insanların kendileriyle tek yürek olma istekleri olduğunu, bunun için gerekli üye formlarının hazır olduğunu, sosyal medya üzerinden üye formlarını paylaşacaklarını kaydetti.

3 haftalık yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Karakaya, yardım etmek isteyen, kamu çalışanı, özel sektör çalışanı ve Sosyal Sigorta emeklileri bulunduğunu bu kesimlerin yardım etmelerini sağlamak için planlar hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında, derneğin bağış hesap numaraları da paylaşıldı.