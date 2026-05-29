“Sahte sürüş ehliyeti” soruşturmasında 6 kişi daha tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yurt dışında düzenlenen sahte ehliyetlerin tedavüle sürülerek “sahte KKTC sürüş ehliyeti” çıkarılması ile para temin edilmesi soruşturmasında yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.D.P.(K-60), J.İ.(E-33), U.B.(E-23), I.H.S.(E-24), Z.M.(E-35) ve S.U.(E-42) dün tutuklandı. L.B. (E-62) ise aranıyor.

KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere, Ekim 2025 - Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak maksadıyla, yurt dışında sahte olarak düzenledikleri sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirerek, Girne’de bir şoför okuluna ibraz edip, tedavüle sürdükleri ve KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin ettikleri tespit edilen zanlı M.R.(E-32) ve M.D.S.I.(E-30) 25 Mayıs tarihinde olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.