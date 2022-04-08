Sağlık'ta eylem kararı: Hastalara sedye üzerinde bakım yapılması bekleniyor

“Koroner yoğun bakım ünitesinde yatak sayısından fazla hasta yatışı yapılması ve bu hastaların sedye üzerinde takip ve bakımlarının yapılması beklenmektedir” diyen iki hemşire örgütü, eylem kararı aldı. Salıdan itibaren yatak sayısı olan 8’den fazla hasta yatışı kabul edilmeyecek