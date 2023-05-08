Sağlık çalışanları şiddete karşı sokağa indi: "Şiddet varsa, hizmet yok!"

“Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde grev uygulayan sağlık çalışanları, sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etmek adına Sağlık Bakanlığı önünde toplanıp Meclis önüne yürüdü.

Yürüyüşte, "Şiddet varsa, hizmet yok", "Bugün bizi, yarın sizi", "Sıradaki kim?" yazılı pankartlar açıldı.

Meclis önüne varan sağlık çalışanları, "Sağlık emekçileri burada, vekiller nerede?", "Hekim vekiller dışarı çıksın", "Bu bıçak hepimize vuruldu" ve "Sıradaki kim?" sloganları attı.

Eyleme, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği destek veriyor.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Tıp-İş, uzun zamandır sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, geçen haftalarda ambulansta görevi başındaki hemşirelerin darp edilmesinin ardından, en son Mağusa’da Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklanmasının bardağı taşırdığını kaydetmişti.

Mağusa’da, Ç.E. isimli zanlı, özel bir kliniğe giderek, "İstenilen tedaviyi yapmadığı" gerekçesiyle Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu’yu karnından bıçaklamıştı.

Tuğcu, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.