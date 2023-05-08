Sağlık çalışanları doktora şiddeti protesto için ülke genelinde grevde

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Gazimağusa’da bir doktorun bıçaklı saldırıya uğramasını protesto için bugün greve gitti.

İki sendika, “Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde bazı servisler hariç 09.00-13.00 saatleri arasında grev uyguluyor. Sendikalar, saat 10.00’da ise Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, Meclis önüne yürüyecek.

Yürüyüş ve eyleme, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği de destek veriyor.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Tıp-İş, uzun zamandır sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, geçen haftalarda ambulansta görevi başındaki hemşirelerin darp edilmesinin ardından, en son bir doktorun bıçaklanmasının bardağı taşırdığını kaydetmişti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ve Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı imzasıyla dün yapılan ortak açıklamada, sendikaların bugün 09.00-13.00 saatleri arasında KKTC genelinde grev kararı aldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, grevin Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı acil servisler, diyaliz servisleri, yoğun bakımlar ve acil ameliyatlar haricinde tüm birimlerde ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde 112 ambulans hizmetleri hariç tüm sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde olacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, “Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenecek eyleme katkı koymak isteyen tüm halk ve sivil toplum örgütleri bugün saat 11.00’de Meclis önüne davet edilmişti.