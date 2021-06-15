Sağlık Bakanı Üstel Ankara’ya gidiyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın davetiyle, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pandemi sürecinin ve Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projelerinin görüşüleceği Ankara ziyaretinde, pandemi sürecinde ülkeye geliş gidişlerin daha rahat ve çağdaş olmasını sağlayacak Türkiye'deki hes koduyla ülkede oluşturulan ada kodunun uygulanmaya konulması, ülkeye girişlerde vatandaşların QR kodlarının okutulması ve verilerin daha süratli ortaya çıkabilmesi için teknik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara ziyaretinde, halkın daha hızlı aşılanması konusunun da masaya yatırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Üstel’e Ankara ziyaretinde, Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Bakanlık Müdürü Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik edecek.