Rüya Taner Avrupa’dan sonra bu kez Asya’ya açılıyor

Murat OBENLER

Ülkemizin klasik müzik alanındaki çok değerli sanatçılardan birisi olan konser piyanisti Rüya Taner, başarılı bir şekilde yürüttüğü Avrupa’nın Tatlı Suları projesinden sonra bu kez de Asya’nın Tatlı Suları projesi ile büyük bestecileri de çıkaran Asya’nın büyük coğrafyasına yöneliyor.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupalı bestecilerden oluşan Avrupa’nın Tatlı Suları projesini çeşitli Avrupa ülkeleri yanısıra Türkiye’nin farklı şehirlerinde başarıyla icra eden Rüya Taner bu kez de Türkiyeli ve Asyalı bestecilerden oluşan bir müzikal projeyle Avrupa’nın yanısıra Asya’yı da keşfe çıkacak. Rüya Taner, başkent Lefkoşa’daki Romance Pıano’da verdiği özel konserle yeni projesinden eserleri ilk kez icra ederken bir nevi Asya’nın Tatlı Suları projesinin ısınma turlarını da atmış oldu.

Novelette for Piano in C Major and E Minor (Francis POULENC), The Lark ( Mikhail GLINKA / Mily BALAKIREV), Lezghinka (Sergei LYAPUNOV), Kumru Ballad, Op.12 ( Fazıl SAY),Sorma (Sezen AKSU (Piano Arr. R. TANER) , Deniz Üstü Köpürür-Cem KARACA (Piano Arr. R. TANER),Çalıkuşu-Esin ENGIN (Piano Arr. R. TANER) ve Always (Aziza MUSTAFAZADEH) adlı parçalardan oluşan program ile ülkemizde yılın ilk konserine çıkan Taner, 2025 yılındaki 11 konserlik resmi programına da hazır olduğunu gösterdi.



11 konserlik turne 13 Şubat’ta Naci Talat Vakfı’ndaki resital ile başlıyor

12 Ocak'ta başlayan yeni repertuarlı program resmi olarak 13 Şubat Perşembe saat 20.00’de Lefkoşa’daki Naci Talat Vakfı piyano resitali ile başlayacak. Konser programında daha sonra Eskişehir (Türkiye), İzmir (Türkiye), Bakü (Azerbaycan), Granada (İspanya), Lizbon (Portekiz), Paris (Fransa), Edinburgh (Birleşik Krallık - İskoçya), Capri (İtalya), Güney Afrika (Güney Afrika Cumhuriyeti) ve Taşkent (Özbekistan) yer alıyor.



Taner, Türkiye'den başlayıp İpek Yolu'nu takip ederek Asya'nın derinliklerine yöneliyor

Avrupa'nın Tatlı Suları projesinde, Haliç'den başlayarak Osmanlı'nın izlerini taşıyan ülkelerdeki eserleri keşfetmiş ve bu kültürel zenginlikleri dinleyiciyle buluşturan Taner şimdi ise Türkiye'den başlayıp İpek Yolu'nu takip ederek Asya'nın derinliklerine yöneliyor ve bu yeni yolculukta, dinleyiciyle yeniden buluşmayı büyük bir heyecanla arzu ettiğini ifade ediyor.