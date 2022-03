Rus piyanist Roman Kosyakov dünya barışı için çaldı

Murat OBENLER

Hayatını İngiltere’de sürdüren üstün yetenekli piyanist Roman Kosyakov, Güney Lefkoşa’daki Pharos Sanatlar Vakfı’da verdiği konserle savaşlara karşı sanatla karşılık verdi. Keyboard Charitable Trust’ın Pharos ile yaptığı işbirliği ile Kıbrısta sanatseverlerle buluştu. Kıbrıstaki Japonya, İsveç, Hollanda,Almanya, Macaristan ve Brezilya Büyükelçileri’nin yanısıra çok uluslu bir sanatsever kitlesinin izlediği konserde Roman Kosyakov, besteciler Prokofiev, Schumann, Scriabin ve Tchaikovsky’den eserler seslendirdi.

Müthiş genç yetenek herkesi büyüledi

Klasik müzik otoritelerince “Vezüv yanardağının karmaşık eteklerinden aşkın derin ve samimi duygu dünyasına uzanan ifade ve hayal gücü özgürlüğüne sahip ve zekaya hükmeden şair-sanatçı” olarak tanımlanan Kosyakov dün icra ettiği parçalarla ilk kez Kıbrıs’ta bir konser gerçekleştirirken iki bölümden oluşan program ile sanatseverleri büyüledi.

Piyano tuşlarına savaşların sona ermesi için bastı

Ukrayna’da Rusya tarafından gerçekleştirilen ve işgale dönüşen askeri müdahalenin sıcak gündemi içerisinde sahneye çıkan Kosyakov piyano tuşlarına savaşların sona ermesi ve dünyaya barış gelmesi için bastı. Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak ilk kez 12 yaşında orkestra ile sahnelere adım atan ve müzik eğitimini konservatuvar ile sürdüren Kosyakov, özellikle İngiltere,Amerika ve Rusya’da önemli orkestralarla ve salonlarda sahne aldı.

Pharos Vakfı’na ait Shoe Factory’de unutulmaz bir gece daha yaşandı

Genç yetenek Pharos Sanatlar Vakfı’na ait Shoe Factory’de verdiği konserde Sergei Prokofiev’in “Piano Sonata No.1 in F minor, Op.1”, Robert Schumann ‘ın “Kreisleriana, Op.16”, Alexander Scriabin’in “ Four Preludes, Op.22” ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin “Grand Piano Sonata in G major, Op.37” eserlerini seslendirirken yoğun alkışlar sonrasında iki kez bis yaptı.

10 Mart’ta yine Pharos Sanatlar Vakfı’na ait Shoe Factory’de genç basoncu Mavroudes Troullos ile piyanist Lily Maisky’nin konseri yer alacak . Genç ikili Saint-Saëns, Bloch, Bartók, Verdalle, Hersant, Tchaikovsky, Scriabin, Rachmaninov, Piazzolla’dan eserler icra edecekler.