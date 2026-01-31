Reynmen, Çakal, Hasan Can Kaya ve çok sayıda ünlü gözaltında

Türkiye’de ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri bu sabah operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş ile komedyen Hasan Can Kaya gözaltına alındı.

26 gözaltı kararı var

Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı var.

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin etmek suçlamaları yöneltildi.

Jandarma ekiplerinin gözaltı işlemler sürüyor.