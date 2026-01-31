"17. Geleneksel Hamsi Festivali" yarın yapılacak
"17. Geleneksel Hamsi Festivali", yarın Mağusa terminalinde gerçekleşecek.
"17. Geleneksel Hamsi Festivali" bu yıl Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yarın yapılacak.
Verilen bilgiye göre, Mağusa terminalinde (perşembe pazarında) 10.00 - 17.00 saatleri arası gerçekleştirilecek festival kapsamında folklor ekipleri ve sanatçılar sahne alacak.
Festivalde, 30 bin kişilik hamsi 2 bin kişilik kuymak bin kişilik karalahana çorbası ve gün boyu çay ikramı olacak.
