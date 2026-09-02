Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Reyhan Verim, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir çocuk annesi Reyhan Verim için Akbelen Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, milletvekilleri, kent protokolü, Verim’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Verim’in cenazesi, Akbelen Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.