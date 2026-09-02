“Akşam saatlerine doğru kayıp insanlarımıza ulaşmayı bekliyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiye yönelik arama çalışmalarının iki gemiyle devam ettiğini belirterek, “Akşam saatlerine doğru gemiden haber almayı, kayıp insanlarımıza ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

Üstel, kayıp kişilerin ailelerinin acısının herkesin acısı olduğunu ifade ederek, Türkiye’den dün gönderilen geminin bölgede çalışmalarını yürüttüğünü, bugün gelen ikinci gemiyle birlikte ise batan geminin yerinin tespit edildiğini söyledi.

“514 metre derinlikte çalışmalar yapılıyor”

Geminin yaklaşık 514 metre derinlikte bulunduğunu kaydeden Üstel, geminin çevresinde robotik görüntüleme cihazlarıyla çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Üstel, çalışmaların akşam saatlerine doğru bir noktaya ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Üstel, “Akşam saatlerine doğru tekrar bilgilendirme yapacağız” dedi.